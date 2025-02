Dončićeva govorica telesa: 'žalost, žalovanje in izdaja'

Strokovnjakinja za govorico telesa Melinda Marcus je ocenila, kaj sta Luka Dončić in Rob Pelinka sporočala ne le z besedami, ampak tudi z govorico telesa. Kot je ocenila, so se za gestami nove zvezde Los Angeles Lakersov skrivala žalost, žalovanje in občutki izdaje. Glavna akterja menjave Rob Pelinka in Nico Harisson pa sta tudi s telesom sporočala, da sta res zadovoljna z opravljenim poslom, je ocenila.

Strokovnjakinja za govorico telesa Melinda Marcus je ocenila včerajšnjo novinarsko konferenco, ko se je ljubljenec NBA prvič predstavil kot član franšize Los Angeles Lakers. Kot je poudarila, se sama pri razumevanju čustev namesto Dončićevih besed osredotoča na njegove geste in dejanja. Kot je povzela za medij WFAA, je njegova telesna govorica na nezavedni ravni izžarevala žalost in izdajo. Da bi lahko komentirala njegov nastop, je preučila več prejšnjih intervjujev, da je lahko izpostavila odmike od njegovega siceršnjega vedenja in reakcij. Kot je ocenila, je bila v tem nastopu jasna razlika od njegovih prejšnjih.

Ko je govoril, kako zelo navdušen nad selitvijo je, je skomignil z rameni, je opazila Marcusova. Kot pojasnjuje, naj bi na nezavedni ravni Luka s tem sporočal, da o tem v resnici ni tako prepričan. Ko je spregovoril o navdušenju in priložnosti, da zaigra v novi dvorani pod novimi barvami, je Marcusova izpostavila rahel skomig z rameni. Ta gesta ji je padla v oči.

K temu je priključila še njegov položaj rok, ko se je fotografiral z novim dresom. Kot je izpostavila, namreč ni običajno, da bi igralci, ki so navdušeni nad novo vlogo, dres držali tako nizko, praktično malo nad pasom. Večina ga zmagovalno dvigne čim višje, je izpostavila in ocenila, da bi to lahko pomenilo, da novi franšizi v resnici še ni tako naklonjen. Kot poudarja, je Luka povedal, kako pomembna je zanj zvestoba in ker je menil, da ima to z Mavericksi, zdaj tudi skozi govorico telesa sporoča, da se počuti izdanega. Kot spomni, pri tem verjetno veliko vlogo igra to, da ga niso vključili v pogajanja, da na celo zadevo ni imel nobenega vpliva.

