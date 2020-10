Kaj Trumpova okužba pomeni za nacionalno varnost ZDA in prihajajoče volitve?

Predsednik Donald Trump , ki se je pri 74 letih okužil z novim koronavirusom, spada v najbolj ogroženo starostno skupino, v kateri se lahko pojavijo resni zapleti pri bolezni covid-19, ugotavljajo ameriški mediji. Kaj to pomeni za državljanje, njihovo varnost in seveda za prihajajoče predsedniške volitve? Okužba je Trumpa namreč doletela sredi zagrizene predsedniške tekme; Bela hiša je za danes načrtovano predvolilno zborovanje na Floridi že odpovedala. Jasno je tudi, da bo moral Trump odpovedati še vrsto drugih predvolilnih dogodkov.

Omenjeni amandma je bil sprejet leta 1967 in od takrat so se te možnosti poslužili trikrat, poroča časnik New York Times. Leta 1985 je Ronald Reagan opravil kolonoskopijo in oblast na kratko prepustil podpredsedniku Georgeu Bushu, čeprav pri tem amandmaja ni izrecno navedel. Predsednik George Bush ml. pa se je na amandma skliceval dvakrat; med kolonoskopijama v letih 2002 in 2007, ko je začasno predal oblast takratnemu podpredsedniku Dicku Cheneyju.

In kaj, če zbolita oba – Trump in Pence? Po zakonu o nasledstvu predsednika bi vodenje države prevzela kalifornijska kongresnica Nancy Pelosi. A, kot piše New York Times, so iz Bele hiše spomladi sporočili, da se o tem v resnici ne pogovarjajo. "Predsednika ohranjamo zdravega. Prav tako podpredsednika in, veste, oba sta zdrava in bosta tudi ostala," je takrat izjavila tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany.

Zgodovina sicer pravi drugače: seveda so tudi predsedniki samo ljudje, ki lahko zbolijo. Prvi ameriški predsednik George Washington, denimo, je drugo leto svojega službovanja zbolel za hudo obliko gripe. Tudi Woodrow Wilson je v času predsedovanja prebolel virus: okužil naj bi se med mirovnimi pogajanji v Parizu po prvi svetovni vojni. Nekateri strokovnjaki in zgodovinarji menijo, da je šlo za zloglasno špansko gripo, ki je pustošila po svetu med letoma 1918 in 1920.

Bi Trumpova okužba lahko resneje ogrozila nacionalno varnost?

Ameriški mediji medtem že ugotavljajo, kaj Trumpovo zdravstveno stanje pomeni za nacionalno varnost. "Videli smo, da je to lahko smrtonosen virus. Eden od predsednikovih bližnjih prijateljev (podjetnik Stanley Chera, op. a.) je zbolel in umrl zaradi bolezni covid-19 ... In konec koncev, virus SARS-CoV-2 je v ZDA terjal že več kot 200.000 življenj. Glede na povedano smo seveda lahko zaskrbljeni," je za CNN dejal Miles Taylor, nekdanji šef kabineta na ministrstvu za domovinsko varnost.

Trideset minut, preden je Trump sporočil, da je okužen, so ameriške oborožene sile s poletom letal Boeing E-6 Mercury (gre za posebej predelane Boeinge 707) svetu poslale sporočilo, da so kljub razvoju dogodkov v polni pripravljenosti. Gre za neke vrste protokol v primerih, ko bi lahko bila ogrožena nacionalna varnost.