Kaj v koronskih časih počnejo milijarderji?

Kaj v teh nevarnih koronskih časih počnejo milijarderji, kot je najbogatejši Zemljan Jeff Bezos, ustanovitelj in lastnik največje spletne "trgovine" Amazon, ali njegov "kolega" David Geffen, najbogatejši magnat v industriji zabave, ki je Bezosu prodal svojo razkošno vilo v Los Angelesu za 165 milijonov dolarjev? V razkošnih varnih domovih ali na varnih razkošnih jahtah čakajo na konec krize in cepivo, in bogatijo. Toda nihče tako zelo in tako hitro kot Bezos, ker Zemljani zaradi pandemije še veliko več reči kupujejo na njegovem Amazonu. Njegovi zdajšnji in nekdanji uslužbenci pa … protestirajo.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:33 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Superbogati še bogatejši 03:36 audio-control-play-line Iz 24UR: Pandemijo izrabil za bogatenje icon-chevron-left icon-chevron-right