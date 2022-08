Kaj vemo o Nataliji Vovk, ki jo FSB obtožuje umora Darje Dugine?

Kdo stoji za umorom Darje Dugine? FSB je prst usmeril v Natalijo Vovk, Ukrajinko, ki naj bi se pred mesecem dni preselila v Moskvo, po napadu pa zbežala v Estonijo. Njihova verzija dogodkov se zdi popolna: vpletajo Ukrajino, bataljon Azov, tuje agente. Skratka, zunanje sovražnike, proti katerim želijo povezati Ruse v podpori predsedniku Putinu in njegovi "posebni vojaški operaciji". Pa je resnična? Zgodba ima kar nekaj lukenj, če je, pa razgalja tudi spodrsljaje FSB.

Ruska Zvezna varnostna služba (FSB) trdi, da je v manj kot dveh dneh razvozlala umor Darje Dugine, novinarke in hčere kremeljskega ideologa Aleksandra Dugina. Umrla je v eksploziji avtomobila bombe v soboto okoli 21. ure, v ponedeljek popoldne pa so kot atentatorko že "razkrinkali" Ukrajinko Natalijo Vovk. Objavili so tudi kolaž posnetkov, ki naj bi prikazovali njeno gibanje in dokazovali, da so sumi upravičeni.

Kaj torej vemo o njej? Po trditvah FSB se je mati samohranilka 23. julija s svojo 12-letno hčerko preselila v Moskvo. Stanovanje naj bi najela v stavbi, kjer je prebivala tudi Dugina. Na svojem mini morrisu naj bi izmenjaje uporabljala tri različne registrske tablice - ukrajinsko, kazahstansko in tablico z oznakami Donecka. V soboto naj bi se - skupaj s hčerko - udeležila prireditve, na kateri je bila tudi Dugina z očetom, in pod njen avto nastavila eksploziv. Takoj nato naj bi se odpeljala proti vzhodu in prečkala mejo z Estonijo. Če vse to drži, bo morala FSB odgovoriti na kar nekaj vprašanj. Med prvimi je, kako je lahko oseba, za katero naj bi že več mesecev vedeli, da je članica ukrajinskega bataljona Azov, neovirano vstopila v državo. In naslednje: kako jo je lahko tako hitro in očitno brez težav zapustila. Objavili so namreč tudi vojaško izkaznico, s katero dokazujejo, da je pripadnica omenjenega bataljona. Izdana naj bi bila leta 2020 na ime Natalija Šaban. Gre za priimek nekdanjega moža, čeprav naj bi osumljenka že vse od ločitve leta 2016 uporabljala dekliškega. Izkaznica naj bi potrjevala pripadnost 3057. enoti ukrajinske nacionalne garde, katere del je polk Azov. Na dvome o njeni avtentičnosti v Moskvi doslej še niso odgovorili.

Da je izkaznica lažna, trdi tudi ukrajinsko notranje ministrstvo. Njihove evidence kažejo, da je Vovkova delala v bančnem sektorju. Dvomi se porajajo tudi glede avtomobila, ki ga je uporabljala, piše italijanska La Repubblica. Vozilo, ki naj bi bilo od julija v Rusiji, naj bi se avgusta pojavilo na eni od ukrajinskih strani, namenjenih prodaji avtomobilov. Med koncem julija in začetkom avgusta pa naj bi zavarovanje za to isto vozilo na Krimu sklenila oseba po imenu Julija Zezera, ki naj bi prihajala iz Kaliningrada. Mediji izpostavljajo tudi, da varnostne kamere na prireditvi vsaj dva tedna niso delovale, avtomobila Darje Dugine pa naj ne bi nadzirali, saj se je v domači Rusiji počutila varno. Sicer pa so iz Rusije skoraj nemudoma po eksploziji pricurljale informacije, da je bila Darja Dugina žrtev napake. Prava tarča storilcev naj bi namreč bil njen oče, s katerim naj bi v zadnjem trenutku zamenjala avtomobila. Zdaj pa trdijo, da je bil eksploziv podstavljen pod njenim avtomobilom. Prav tako se postavlja vprašanje, zakaj bi osumljenka spremljala gibanje Darje Dugine, če bi v resnici želela ubiti njenega očeta. Nenavadno se tudi zdi, da naj bi na takšno nalogo vzela hčerko. Vendarle povezana z umorom?

Ponomarev, ki je bil več let v samem vodstvu danes propadlega naftnega velikana Jukos, je leta 2014 kot edini poslanec ruske dume glasoval proti priključitvi Krima. Dve leti pozneje so proti njemu uprizorili ustavno obtožbo (impeachment), češ da ne opravlja svojih poslanskih dolžnosti. Takrat je zapustil Rusijo in se preselil v Kijev, danes pa odločno podpira Ukrajino. Je tudi avtor knjige Ali mora Putin umreti? Zgodba o tem, kako bo Rusija po porazu v Ukrajini postala demokracija. V angleščini naj bi izšla 4. oktobra letos.