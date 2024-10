'J**eni Kitajci. Kaj vraga naj počnemo z njimi?'

Na enem izmed posnetkov, ki ga je v petek objavila ukrajinska obveščevalna služba, je mogoče slišati komentarje ruskih vojakov, ki se sprašujejo, kako bodo sploh komunicirali s Severnokorejci na bojišču in kako jih bodo oskrbeli s strelivom in drugo vojaško opremo, poroča CNN.

Domnevni ruski vojaki pripadnike t.i. bataljona K imenujejo "j**eni Kitajci". Ob tem opisujejo reakcijo enega od vojakov, ki je bil zadolžen za komunikacijo z gostujočo vojsko. "Stal je tam z odprtimi očmi. Prišel je sem in dejal: 'Kaj za vraga naj počnem z njimi?'"

Ukrajinska obveščevalna služba trdi, da je zvočni pogovor prestregla 23. oktobra ponoči. Ob tem so navedli, da so bili premiki severnokorejskih čet načrtovani za jutro 24. oktobra, ko naj bi prispeli v oporišče v kraju Postojalje Dvori v regiji Kursk. Tja je v začetku avgusta vdrla ukrajinska vojska in zasedla več deset vasi ter manjše mesto Sudža. Rusija je nato septembra in oktobra izvedla dva večja protinapada in povrnila približno polovico izgubljenega ozemlja.

V prestreženem pogovoru, naj bi ruski vojaki razkrili, da imajo enega tolmača na tri višje častnike na 30 severnokorejskih vojakov, kar se jim ne zdi zadostno. "Edino, česar ne razumem, je, da morajo biti trije višji častniki na 30 ljudi. Kje naj jih dobimo? Morali jih bomo povleči od nekod," pravi eden od vojakov.

Avtentičnosti zvočnih posnetkov ni mogoče neodvisno potrditi, glede video posnetkov pa tudi ni povsem jasno, kdaj so nastali in koga prikazujejo, čeprav se vse več zahodni obveščevalni služb strinja, da so na njih severnokorejski vojaki.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek dejal, da je prejel poročila o napotitvi severnokorejskih vojakov na fronto ter da ga je o tem obvestil načelnik generalštaba Aleksander Sirski.

"Po obveščevalnih podatkih bo Rusija 27. in 28. oktobra napotila svoje prve severnokorejske enote na bojna območja. To je jasen korak v ruski eskalaciji, ki je pomembnejši od vseh dezinformacij, ki te dni krožijo v Kazanu," je dejal Zelenski in kritiziral vrh organizacije BRICS, ki je ta teden potekal v Rusiji in tja privabil predstavnike 35 držav v vzponu.