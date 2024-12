Veliko je ugank: letalo pristalo brez koles, velika hitrost, zidovi preblizu steze

Oblasti še vedno vodijo preiskavo, ki bo pokazala pravi razlog tragičnega pristanka korejskega letala. Pojavila pa so se ugibanja o možnih vzrokih, nekaj prič naj bi povedalo, da so opazile, da je letalo pred pristankom trčilo v jato ptic, predvsem nenavadno pa je to, da letalo na posnetkih, ki so preplavili splet, ni imelo spuščenih pristajalnih koles.

Več pojasnil nam je podal Jure Griljc, strokovnjak za letalsko varnost, bivši policijski preiskovalec letalskih nesreč in zdajšnji direktor slovenskega letalskega podjetja Flycom Aviation. Povedal je, da je preuranjeno zaključiti, kaj bi lahko botrovalo nesreči. "Dejstvo pa je, da je letalo pristalo brez koles, in kar nas lahko skrbi, je, da gre za Boeing 737 – enega od najbolj zanesljivih in najbolj pogosto uporabljenih letal, ki je sposobno pristati tudi brez koles," je povedal Griljc in dodal, da je nenavadna tudi zasnova samega letališča, saj ima neposredno ob ali pred stezo postavljene zidove, v katerega je tudi trčilo letalo, po mnenju Griljca je to nenavadno za standarde pri gradnji letališč.

Glede na to, da na posnetku lahko vidimo, da letalo pristaja brez iztegnjenega pristajalnega podvozja, letalo pa pristaja z veliko hitrostjo, je mnenja, da je imelo letalo še kakšno drugo težavo, ne le nedelujoče podvozje. "Ta letala imajo električne sisteme za dvig in spust koles, v primeru nedelovanja električnega sistema pa tudi alternativno metodo oziroma ročni spust, ki ima za rezultat gravitacijsko iztegnjenje pristajalnega podvozja," je povedal Griljc.