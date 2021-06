Kaj vse je Bidnov sin priznal v knjigi in kako mu je pomagal oče?

Odvisnost od drog in alkohola ter nečedni posli. O boju s številnimi demoni se je razpisal drugi sin ameriškega predsednika Bidna v knjigi Lepe stvari. Brez olepševanja je razgrnil temačno plat svojega življenja, kako blizu smrti je bil in kako mu je pomagala družina. Rešilno bilko je našel v očetu. Ameriški predsednik Joe Biden je sicer znan kot ponosen patriarh velike družine in tudi kot nekdo, ki se je v osebnem življenju soočil s številnimi tragedijami, od smrti prve žene in hčerke, do izgube sina Beauja zaradi raka.

