Kaj vse je zaznamovalo letošnji Euro?

Varnostniki, ki so povzročili več slabega kot dobrega, avtobus, ki je navdušil Evropo, in letalo, ki je krivo za predčasni odhod iz evropskega nogometnega prvenstva.Tudi to je Euro, ki bo v nedeljo pred tv ekrane prikoval več kot 300 milijonov gledalcev. Finalno dejanje se bo odvilo v Berlinu, München pa je bil tisti, kjer se je 14. junija začelo – oziroma natančneje: kjer so Škoti v štirih urah izpraznili zaloge piva. In tudi na zelenici je padel rekord – obračun Češke in Turčije si bomo zapomnili predvsem po 20 podeljenih kartonih. Solze, maske in trenutki, ko je po zraku letelo vse – celo navijači.