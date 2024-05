Kaj vse ponuja najjužnejši otok v Kikladih?

Bi iz deževne Slovenije pobegnili v sončno in toplo Grčijo na prvi letošnji dopust? Niste edini, veliko turistov se na počitnice pred glavno turistično sezono odpravi zaradi ugodnejših cen namestitev ter v izogib gneči. Prvi dopustniki so na Brniku že otvorili čartersko poletje in se odpravili na sončna grška otoka Kreto in Santorini. Letos boste z Brnika lahko s čarterji poleteli na kar 57 destinacij v Sredozemlju in širše.