Kaj zahteva Putin? 'Pripravljen na mir, a ne za vsako ceno'

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat izjavil, da želi končati najsmrtonosnejši evropski konflikt po drugi svetovni vojni. Potem, ko je že bilo videti, da so dosegli preboj, pa znova razočaranje. Trump je Putina ta teden opozoril, da se igra z ognjem, ko zavrača pogovore o prekinitvi ognja s Kijevom. Potem ko je prejšnji teden več kot dve uri govoril s Trumpom, je Putin dejal, da se je strinjal, da bo z Ukrajino sodeloval pri memorandumu, ki bi določil obrise mirovnega sporazuma, vključno s časom prekinitve ognja. Rusija pa pravi, da trenutno pripravlja svojo različico memoranduma in ne more oceniti, koliko časa bo to trajalo.