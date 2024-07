Kaja Kallas odstopila s položaja estonske premierke

"To je bilo zelo težko obdobje. Začela sem, ko je bila kriza covida-19 na vrhuncu, in verjetno sem bila edina na premierskem položaju, ki je takoj po prisegi odšla na sejo vlade in začela sprejemati odločitve," je v opisu svojega mandata za estonski javni radio dejala Kaja Kallas, ki položaj premierke zaseda od leta 2021.