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Kajzer in Hajdinjak pri Zelenskemu

Kijev, 17. 09. 2026 12.08 pred 2 urama 2 min branja 10

Avtor:
STA M.V.
Tone Kajzer, Valentin Hajdinjak in Volodimir Zelenski

Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama, tudi na področju obrambe.

"Minister Kajzer se je v Kijevu srečal s predsednikom Zelenskim. Poudaril je, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Želimo okrepiti sodelovanje in razvijati več skupnih projektov, tudi na področju varnosti in obrambe - za varnejšo in močnejšo Evropo," je na omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo.

Tudi Volodimir Zelenski je potrdil, da se je danes v Kijevu sestal s Tonetom Kajzerjem, Valentinom Hajdinjakom in predstavniki slovenskih podjetij. Na srečanju so po navedbah ukrajinskega predsednika med drugim govorili o prihodnosti Ukrajine znotraj Evrope, varnosti v regiji in ruskih napadih na Ukrajino.

"Naše države sodelujejo pri dogovoru o dronih, zato smo razpravljali o prvih rezultatih in skupnih obrambnih projektih, ki jih lahko izvedemo. (...) Zahvalil sem se Sloveniji za njen prispevek v višini 50 milijonov dolarjev v okviru pobude PURL ter za vso njeno podporo. Globoko smo hvaležni za to spoštovanje, ki ga je pokazala vsem našim ljudem in našim borcem," je še dodal.

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To je sicer Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini, odkar je prevzel položaj zunanjega ministra. Obisk je naznanil v sredo in pojasnil, da je njegov namen podpreti Ukrajino v pravičnem in obrambnem delovanju proti ruski agresiji.

Kot je takrat dejal, si bo med obiskom prizadeval ugotoviti, kje potekajo procesi za obnovo Ukrajine, saj si "prizadevamo, da bo v obnovo v maksimalni možni meri vključeno tudi slovensko gospodarstvo". Kot drugo prioriteto obiska pa je izpostavil humanitarno pomoč in dodal, da se namerava sestati s predstavniki Svetovnega programa za hrano (WFP) v Kijevu.

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KOMENTARJI10

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Yon Dan
17. 09. 2026 14.56
Kakšna sprevržena prodanost, hlapčevstvo neonacistom.
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
17. 09. 2026 13.55
Kmetje ploskajte! 150 milijonov ojrčkov bo prejel ukrajinski našmrkani! Dobro, da pada dež v Sloveniji!
Odgovori
+2
3 1
mario7
17. 09. 2026 13.40
Kakšna vojna je to v ukrajini, da vsak kateri ima pet minut časa gre v kijev?
Odgovori
+4
4 0
Bozje oko
17. 09. 2026 13.08
Zakaj - kaj bo Zelenski dobrega storil za Slovenijo? Ali morda ne vidite, kam je oripeljal svoj narod????!!!
Odgovori
+3
3 0
Slavko BabIč
17. 09. 2026 13.56
Briga njega za milijon padlih ukrajincev! Glaven, da on sedi na zlati kahli, ko serje!
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+1
1 0
vlahov
17. 09. 2026 12.58
To je napaka JJ vlade . Denar gre iz ukrajine v Kazahstan in kasneje v Švico kjer postane opran .
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+4
5 1
peri70
17. 09. 2026 12.22
...iz Ukrajine pa direkt v Izrael...
Odgovori
+6
7 1
genir
17. 09. 2026 12.21
So se šli za % menit.
Odgovori
+7
8 1
Slavko BabIč
17. 09. 2026 13.56
Najmanj 10 %!ker je zraven nsi pa bi bilo lahko tudi najmanj 15 %!
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0 0
Desniprepad
17. 09. 2026 12.20
Kakšno obnovo? Najprej je potrebno končati vojno! Obnova bo po vojni. plača pa naj jo Putin pa Trump v največji meri.
Odgovori
+0
2 2
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