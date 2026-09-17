Kajzer in Hajdinjak pri Zelenskemu

"Minister Kajzer se je v Kijevu srečal s predsednikom Zelenskim. Poudaril je, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Želimo okrepiti sodelovanje in razvijati več skupnih projektov, tudi na področju varnosti in obrambe - za varnejšo in močnejšo Evropo," je na omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo.

Tudi Volodimir Zelenski je potrdil, da se je danes v Kijevu sestal s Tonetom Kajzerjem, Valentinom Hajdinjakom in predstavniki slovenskih podjetij. Na srečanju so po navedbah ukrajinskega predsednika med drugim govorili o prihodnosti Ukrajine znotraj Evrope, varnosti v regiji in ruskih napadih na Ukrajino.

"Naše države sodelujejo pri dogovoru o dronih, zato smo razpravljali o prvih rezultatih in skupnih obrambnih projektih, ki jih lahko izvedemo. (...) Zahvalil sem se Sloveniji za njen prispevek v višini 50 milijonov dolarjev v okviru pobude PURL ter za vso njeno podporo. Globoko smo hvaležni za to spoštovanje, ki ga je pokazala vsem našim ljudem in našim borcem," je še dodal.