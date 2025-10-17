Kako bi se lahko Putin izognil aretaciji?

Vojaški analitik Sean Bell je za portal Sky News analiziral, kako bi se lahko ruski predsednik Vladimir Putin med potovanjem na Madžarsko izognil aretaciji. Državo namreč obkrožajo države članice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki je leta 2023 izdalo nalog za aretacijo Putina zaradi obtožb o vojnih zločinih. Osrednja točka izdaje naloga je bila nezakonita deportacija ukrajinskih otrok, ki se izvaja od začetka vojne v Ukrajini.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je sicer dejal, da bo Madžarska zagotovila vstop Putina v državo, da bo lahko ta opravil uspešna pogajanja. V madžarski prestolnici naj bi se medtem že začele priprave na odmevno srečanje predsednikov ZDA in Rusije. Pa bi lahko njegov prihod preprečile druge države?

Potovanje po kopenskih poteh, torej z vlakom ali avtomobilom, bi po besedah analitika zahtevalo carinske oz. mejne kontrole, kar bi povečalo možnost za Putinovo pridržanje. Slednje bi za Rusa zagotovo predstavljalo nesprejemljivo raven tveganja.

Putin bo sicer v Budimpešto verjetno poletel z vojaškim letalom, s čimer bi se izognil carinskim kontrolam. In četudi bi mu sosede Madžarske prepovedale vstop v njihov zračni prostor, bi lahko letalo letelo vzdolž meje območja letalskih informacij.