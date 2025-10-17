Svetli način
Tujina

Kako bi se lahko Putin izognil aretaciji?

Budimpešta/Moskva, 17. 10. 2025 18.25 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
102

Ameriški predsednik Donald Trump je že v četrtek sporočil, da se bo z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v prihodnjih dneh srečal na Madžarskem. Dan kasneje so slednje potrdili tudi v Kremlju, od koder so sporočili, da bi se lahko srečanje odvilo v prihodnjih dveh tednih. Rusija naj bi sicer pred srečanjem zahtevala varnostna jamstva za Putinovo udeležbo, saj za ruskega voditelja še vedno velja nalog za prijetje, ki ga je izdalo Mednarodno kazensko sodišče. In kako bi se lahko Putin izognil aretaciji?

Vojaški analitik Sean Bell je za portal Sky News analiziral, kako bi se lahko ruski predsednik Vladimir Putin med potovanjem na Madžarsko izognil aretaciji. Državo namreč obkrožajo države članice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki je leta 2023 izdalo nalog za aretacijo Putina zaradi obtožb o vojnih zločinih. Osrednja točka izdaje naloga je bila nezakonita deportacija ukrajinskih otrok, ki se izvaja od začetka vojne v Ukrajini.

Vladimir Putin na letalu
Vladimir Putin na letalu FOTO: AP

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je sicer dejal, da bo Madžarska zagotovila vstop Putina v državo, da bo lahko ta opravil uspešna pogajanja. V madžarski prestolnici naj bi se medtem že začele priprave na odmevno srečanje predsednikov ZDA in Rusije. Pa bi lahko njegov prihod preprečile druge države?

Potovanje po kopenskih poteh, torej z vlakom ali avtomobilom, bi po besedah analitika zahtevalo carinske oz. mejne kontrole, kar bi povečalo možnost za Putinovo pridržanje. Slednje bi za Rusa zagotovo predstavljalo nesprejemljivo raven tveganja.

Putin bo sicer v Budimpešto verjetno poletel z vojaškim letalom, s čimer bi se izognil carinskim kontrolam. In četudi bi mu sosede Madžarske prepovedale vstop v njihov zračni prostor, bi lahko letalo letelo vzdolž meje območja letalskih informacij.

Območje letalskih informacij je osnovna enota razdelitve svetovnega zračnega prostora, ki jo določijo države in jo odobri Mednarodna organizacija civilnega letalstva. Meja območja letalskih informacij (meja FIR) pa je navidezna linija oz. površina v zračnem prostoru, ki ločuje eno območje letalskih informacij od drugega.

Kot je analitik navedel za Sky News, lahko vojaška letala na tej mednarodni meji zračnega prostora med državama navigirajo, ne da bi vstopila v zračni prostor katerekoli države, kar predstavlja tehnično, a učinkovito podrobnost, ki bi jo lahko Putin s pridom izkoristil za svoje potovanje.

vladimir putin rusija madžarska aretacija
ISSN 1581-3711
