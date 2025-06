Kako blizu razvoju jedrskega orožja je dejansko Iran?

Kako blizu razvoju uporabnega jedrskega orožja je Iran, je osrednje vprašanje izraelsko-iranskega spora, ki je eskaliral prejšnji teden. Iranske jedrske zmogljivosti so namreč še vedno zavite v tančico skrivnosti. Med zadnjimi razkritji odmevajo ocene virov iz ameriških obveščevalnih služb, ki trdijo, da je Iran več let oddaljen od izdelave in uporabe takega orožja. Izrael na drugi strani trdi, da so bili Iranci blizu razvoja.