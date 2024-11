Kako bo Trumpova zmaga vplivala na podjetja Elona Muska?

Podjetnik ne skriva, da že od vsega začetka podpira republikanskega predsedniškega kandidata. V namen Trumpovi podpori je že julija ameriškemu odboru za politično delovanje namenil več kot 119 milijonov dolarjev oziroma nekaj več kot 110 milijonov evrov. Zadnje tedne pred volitvami pa je Musk vodil kampanjo za pridobivanje volivcev, kjer je naključnim državljanom, v zameno za podpis peticije v podporo prvemu in drugemu amandmaju k ameriški ustavi, obljubljal nekaj več kot 930.000 evrov. Vsi, ki so peticijo podpisali, pa so prejeli 100 dolarjev oziroma približno 93 evrov. Nagrajevanje je sicer kasneje postalo predmet spora, saj je proti Musku demokratski državni tožilec Philadelphie vložil civilno tožbo, saj je trdil, da gre za nezakonito loterijsko shemo. Musk je na svojem X profilu zatrdil, da ne želi kupovati volivcev, temveč le spodbuja registracijo za volitve. "Gre za peticijo v podporo ustavi ZDA in še posebej svobodi govora ter nošenja orožja," je zapisal Musk.

Volilno noč sta Trump in Musk preživela skupaj v Trumpovem letovišču Mar-a-Lago na Floridi, kjer sta skupaj spremljala tudi rezultate volitev. Ko je bila Trumpova zmaga že skoraj gotova pa je Elon Musk na svojem X profilu zapisal, da so Američani kristalno jasno Trumpu dali še en mandat namenjen spremembam. Trump pa je v svojem govoru po razglasitvi zmage v Palm Beachu več minut hvalil Muska in pripovedoval o uspešnem pristanku rakete, ki jo je izdelalo njegovo podjetje SpaceX.

Kaj Trumpova zmaga pomeni za Teslo?

A milijarder in njegov poslovni imperij se bosta lahko po Trumpovi ponovni zmagi soočala tako s pozitivnimi kot negativnimi posledicami. Trumpovo stališče glede električnih avtomobilov, ki ga jasno izraža, je, da so predraga, imajo omejen doseg in celo, da bodo uničila delovna mesta in ameriško avtomobilsko industrijo. Velik udarec bi za Teslo lahko bil zmanjšanje ali ukinitev podpore za električna vozila. Trump je namreč omenil, da bo odpravil Bidnov mandat električnih vozil, kjer se je najverjetneje nanašal na vladno podporo izdelave in nakup električnih vozil, vključno z milijardami evrov posojil za spodbujanje avtomobilskih proizvajalcev, ki vlagajo v tovarne za izdelavo električnih vozil, baterij in podporo za polnilne postaje ter davčno olajšavo za kupce tovrstnih vozil.

Številni strokovnjaki so mnenja, da bo Trump programe ukinil in ministrstvu za finance naročil, da pravila, ki določajo, kdaj so kupci avtomobilov upravičeni do olajšave, spremenijo. Trumpov nadzor v kongresu pa bi lahko pomenil sprejetje zakonodaje, ki bi davčne olajšave tudi povsem ukinila. Muska sicer to ne skrbi, saj so v Tesli mnenja, da so olajšave namenjene starejšim proizvajalcem avtomobilov, da bi se prebili na trg električnih vozil. Zato se je tudi glede te teme Musk že oglasil na portalu X in zapisal, da bi odstranitev subvencije Tesli lahko le pripomogla.