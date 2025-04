Kako bodo ameriške carine vplivale na slovensko gospodarstvo?

Evropski vinski svet je paničen, predvsem tiste kleti, ki so v ZDA izvažale vina srednjega in nižjega cenovnega razreda. Na srečo po atlantskem oceanu iz Slovenije plujejo le najboljša vina, zato zaenkrat ni prevelikih skrbi. "Če bi se danes to zgodilo, 20 odstotkov, to pomeni, da bomo izgubili tisti del, ki ga vlagamo v marketing, v promocijo, v širitev prodaje. Za neko obdobje bomo pač morali zategniti pas," pravi direktor kleti Brda Silvan Peršolja.

"Če bo prišlo do popravkov znotraj 20 odstotkov, kar ni malo, mislim, da bomo lahko še zmeraj delali," je pozitiven Aleš Kristančič. Movia v ZDA vina izvaža že od leta 1989, briška zadružna klet zadnjih 25 let. Za Movio je ameriški trg drugi najpomembnejši, tja gre 40 odstotkov njihovih steklenic oziroma 50 000 letno, predvsem naravnih vin. Steklenica, ki pri nas stane 20 evrov, pride na ameriški trg za 40 evrov, v restavraciji pa se prodaja po 120 evrov. "Carine so zato, da ščitiš tistega, ki je slabši in to na dolgi rok ti prav nič ne pomaga," dodaja Kristančič.

Briška klet čez lužo izvozi okrog 15 odstotkov vin, tam imajo tudi sedem zaposlenih. "Vinogradniki so navajeni toče, pozebe v vinogradu, ampak sedaj bodo očitno te carine še ena takšna toča na trgu," pravi Peršolja.

Drugače na napoved carin gledajo najuspešnejši slovenski proizvajalci svetil. "Mislim, da ima dobro strategijo. Najprej napade, to je pač poslovnež, in potem se bo verjetno pogajal. Tako da dvomim, da so to dolgoročni ukrepi," meni direktor skupine Intra Lightning Marino Furlan. V Ameriki imajo tudi svojo tovarno, tako da bi radi v naslednjih petih letih tri milijone prodaje povečali na 20 in tam tudi proizvajali. "Trump želi narediti čim več proizvodnje, vendar mi zelo težko dobimo zaposlene za proizvodnjo, imajo pa na milijone brezposelnih študentov," še pojasni Furlan.

Že to so najverjetneje dodatni razlogi, da so Trumpovi načrti preveč ambiciozni.