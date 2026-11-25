Pokojni ameriški senator Lindsey Graham se je nekoč rad pohvalil, da je vojna v Ukrajini najboljša naložba, kar jih je ZDA kdaj izvedla v svoji dolgi vojaški zgodovini. "In pri tem nismo izgubili niti enega človeka," je dodal. Človeška cena konflikta je naravnost grozljiva, toda kdaj bo Ukrajini dobesedno zmanjkalo moških? Po najslabših scenarijih bi se bila Ukrajina primorana predati do novembra 2028, saj bi bile njihove sile popolnoma izčrpane. Po najugodnejšem scenariju pa bi lahko obe strani v vojni vztrajali še desetletje ali celo precej dlje. Že razmeroma majhne spremembe v hitrosti izčrpavanja sil lahko bistveno vplivajo na končni izid.

Ukrajinski vojaki v Bakhmutu FOTO: AP

Glavna razlika med vojskama je v tem, da lahko Ukrajina zaradi dolgotrajne demografske krize, izseljevanja in dezerterstva računa na od ena do pet milijonov moških v vojaški starosti. To zadostuje za obnovitev njenih bojnih sil od enkrat do največ štirikrat. Rusija pa ima po ocenah v rezervi več kot 33 milijonov moških. Če bi Putin razglasil splošno mobilizacijo, bi lahko z njimi svojo celotno vojsko popolnil od 22- do 60-krat. Če bo torej Ukrajina izgubila to vojno, je ne bo zaradi pomanjkanja denarja in raket, temveč zaradi pomanjkanja človeških virov. Sicer pa je ugotoviti, kakšno je dejansko stanje števila vojakov, izgub na bojišču in nabora potencialnih novincev, izjemno težko, saj je večina teh podatkov državna skrivnost. Tudi objavljene številke so pogosto del propagande in so zato velikokrat povsem nerealistične. Kljub temu že uradni podatki kažejo na relativna razmerja in trende. Poleg tega je na voljo nekaj uradnih informacij, denimo podatki o bančnih vlogah in izplačilih bonusov vojakom v državnem proračunu, pa tudi več neodvisnih ocen različnih raziskovalnih inštitutov.

Ukrajinski vojaki v regiji Lugansk FOTO: Profimedia

Kako veliki vojski sploh sta?

Ukrajina je v vojno vstopila s stalno vojsko, ki je štela 250.000 vojakov, kar je bila takrat četrta največja vojska v Evropi. V nekaj dneh sta sledili razglasitev vojnega stanja in splošna mobilizacija. Konec leta 2025 je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski navajal, da ukrajinske sile štejejo 880.000 pripadnikov, vključno s podpornimi enotami. Vendar pa se po upoštevanju dezertacij, padlih in ranjenih vojakov ter izločitvi pripadnikov podpornih enot dejanska velikost ukrajinskih operativnih sil do maja zmanjša na od 320.000 do 380.000 vojakov, ocenjujejo nekateri akademiki. Rusija pa je imela že pred vojno največjo stalno vojsko v Evropi, ki je štela približno milijon pripadnikov. Podatki, kot so stroški za plače, ki predstavljajo tretjino ruskih vojaških izdatkov, so tudi predmet natančnega nadzora. Ruska vlada si zdaj prizadeva povečati število pripadnikov oboroženih sil na 1,5 milijona. Pravkar je sprejela tudi nov proračun za leto 2027, v katerem je vojaške izdatke znova povečala za tretjino. Ti zdaj predstavljajo 44 odstotkov vseh državnih izdatkov, za prihodnje leto pa je zanje predvidenih 157 milijard dolarjev.

Ruska vojska v Ukrajini FOTO: AP

Dejstvo je, da obe strani izgubljata veliko vojakov. Naslednje najpomembnejše vprašanje je, kako velika je zaloga moških v vojaški starosti, ki bi lahko nadomestili izgube in ohranjali stabilno število vojakov na fronti. Predvojno prebivalstvo Rusije je bilo petkrat večje od ukrajinskega. Ker je Rusija izvedla več popisov prebivalstva, je ocena, da ima približno 33 milijonov moških v vojaški starosti, precej zanesljiva. Pri Ukrajini je negotovost bistveno večja, saj od leta 2001 ni izvedla popisa prebivalstva. Velika neznanka je tako današnje število prebivalcev kot tudi to, koliko moških v vojaški starosti je zapustilo državo ali se skriva pred mobilizacijo. Ob začetku vojne je imela Ukrajina po ocenah 45 milijonov prebivalcev, danes pa se ocene gibljejo med 20 in 25 milijoni. Približno polovico naj bi predstavljali upokojenci. Od preostalega prebivalstva je treba odšteti še hudo ranjene, moške, ki so zaradi dela v določenih gospodarskih panogah ali statusa samohranilca oproščeni mobilizacije, ter mlade moške, ki se preprosto skrivajo. Medtem ko je po ocenah o številu dejansko operativnih vojakov razmerje med Rusi in Ukrajinci približno dva proti ena v korist Rusije, je ruska prednost glede na velikost nabora potencialnih vojaških obveznikov bistveno večja. Rusija ima namreč od šest- do kar 33-krat večjo zalogo moških v vojaški starosti.

Na obeh straneh umira veliko število vojakov

Doslej so ocene o številu vojakov v obeh vojskah in velikosti rezervnih naborniških baz razmeroma zanesljive. Ko pa gre za število žrtev – padlih v boju, ranjenih, pogrešanih in dezerterjev –, se začnejo ugibanja. Vsi ti podatki so državna skrivnost in jih je mogoče prikrojiti za politične namene. Ena najnovejših in verjetno tudi najnatančnejših ocen ruskih smrtnih žrtev temelji na domnevno razkritih uradnih podatkih, ki naj bi jih hekerji ukradli ruski državni statistični agenciji Rosstat. Skupina Silent Crow je 7. novembra v interaktivni analizi objavila podatek o 450.100 vojaških smrtnih žrtvah od februarja 2022. Analiza naj bi temeljila na podatkih Rosstata o zdravniških potrdilih o smrti do konca avgusta letos. To pomeni povprečno približno 300 mrtvih vojakov na dan oziroma 9000 na mesec.

Če so ruske številke negotove, so ukrajinske še toliko bolj. Zelenski je 4. februarja za francosko televizijo povedal, da je v vojni umrlo 55.000 ukrajinskih vojakov. Nekaj mesecev pozneje je navedel številko 50.000, ta mesec pa je poljski premier Donald Tusk poročal, da mu je Zelenski zaupal, da je Ukrajina izgubila 27.000 vojakov. Neodvisne raziskave kažejo na večkrat višje številke. Različni raziskovalni inštituti in študije ocenjujejo, da je bilo med ukrajinskimi vojaki od 125 do 330 smrtnih žrtev na dan, oziroma od 3000 do 9000 na mesec. To je približno tretjina ruskih smrtnih žrtev, kar se ujema s klasičnim vojaškim pravilom, po katerem naj bi napadalec utrpel trikrat več smrtnih žrtev kot branilec.

Koliko časa lahko Rusi nadaljujejo vojno?

Če bo Kremelj lahko ohranil sedanjo dinamiko novačenja, ki znaša približno 30.000 vojakov na mesec, število vojakov, izločenih iz boja (padlih, pogrešanih in ranjenih), pa bo ostalo pri približno 1000 na mesec, bo Rusija zaradi ogromne rezerve moških v vojaški starosti lahko vojno nadaljevala še od 60 do 90 let. Če pa se bodo nedavne ocene o povečanju izgub na 2500 vojakov na dan uresničile, Putin pa ne bo razglasil druge mobilizacije, kot je to storil v prvem letu vojne, bo obstoječo vojsko izčrpal v nekaj več kot dveh letih. Po volitvah v dumo leta 2027 se je veliko govorilo o tem, da bi Putin lahko razglasil novo mobilizacijo. A tega ni storil, saj bi bila takšna poteza zanj izjemno tvegana.

Ruska vojska na poti v Kursk FOTO: AP