Kako Evropski parlament sponzorira 'protestniške izlete' v Bruselj

Skupina približno 60 slovenskih upokojencev je pod vodstvom Pavla Ruparja v torek prispela v Bruselj, kjer so opozarjali na domnevno "nepravično obravnavo določenih civilnih iniciativ s strani slovenske vlade". Sestali so se tudi s slovenskima evroposlancema Romano Tomc in Milanom Zverom. Kot so nam potrdili v Zverovi poslanski pisarni, so protestniki prišli v Bruselj na njegovo povabilo, stroške pa so sofinancirali oni.

"Del stroškov, ki so nastali ob obisku upokojencev, ki so na svoje težave želeli opozoriti tudi v Bruslju in ob tem spoznati delo Evropskega parlamenta, je v sklopu proračuna za obiske skupin obiskovalcev Evropskega parlamenta sofinancirala tudi moja pisarna." Pri Zveru so še dodali, da poskušajo pomagati vsaki skupini, ki zaprosi za pomoč pri obisku Evropskega parlamenta. "Ker pa je letni proračun za obiske žal premajhen, imajo običajno prednost tisti, ki za to zaprosijo dovolj zgodaj, tako kot so to storili v Inštitutu 1. oktober."