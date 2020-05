Kako frizerji krave spremenijo v krasotice?

"Lepota in urejenost zvišujeta ugled in vrednost. To velja tudi pri moji živini," ponosno pravi nemški kravji frizer. Striženje, oblikovanje in sušenje je zelo natančno, ničesar ne prepušča naključju in najbrž tudi zato njegove mlekarice na razstavah govedi pobirajo nagrado za nagrado. V vsej Nemčiji je le nekaj deset kravjih frizerjev, ki svoje delo opravljajo z veliko strastjo. In kako krave spremenijo v krasotice?