Kako Indija vodne vire uporablja kot vojaško taktiko

OGLAS

Pripadnik indijskih paravojaških sil pred jezerom Dal v Kašmirju FOTO: Profimedia icon-expand

Indijski premier Narendra Modi je v torek dejal, da bo ustavil tok vode iz Indije v sosednjo državo. Reka Ind sicer naravno poteka ob meji in v regiji Kašmir teče čez mejo v Pakistan. "Indijska voda je nekoč tekla ven, zdaj bo tekla za Indijo," je Modi dejal v svojem nagovoru. "Indijsko vodo bomo ustavili zaradi indijskih interesov in jo uporabili za Indijo," je dodal. Modi sicer ni posebej omenjal Pakistana, a je le nekaj dni pred tem začasno prekinil Pogodbo o vodah Inda – dogovor o vodnih virih, ki sta ga sosedi sklenili pred 65 leti. Dogovor ureja vodne vide, ki so ključnega pomena za 80 odstotkov pakistanskih kmetij, piše France24. Pakistan je opozoril, da bodo kakršnekoli posege v njihove vodne vire šteli za "vojno dejanje". Indijo je v torek obtožil spreminjanja toka reke Čenab, ene od treh rek, ki je v skladu s pogodbo pod nadzorom Pakistana. "Opažamo spremembe v reki (Čenab), ki nikakor niso naravne," je za AFP dejal Kazim Pirzada, minister za namakanje v pakistanski provinci Pandžab. "En dan je imela reka normalen pritok, naslednji dan pa se je močno zmanjšal," je dodal. New Delhi je namreč pred dnevi delno zaprl jeza Baglihar in Salal na reki Čenab, s čimer je močno omejil dotok vode v Pakistan. V torek so sicer, domnevno zaradi mednarodnega pritiska, vodo znova spustili, je poročal pakistanski časnik Dawn.

Jez Baglihar FOTO: Profimedia icon-expand

Provinca, ki meji z Indijo in kjer živi skoraj polovica od 240 milijonov prebivalstva Pakistana, velja za kmetijsko srce države. Največji vpliv bodo zaradi indijskih preusmeritev reke čutili na območjih, kjer ni veliko alternativnih vodnih virov, je opozoril Pirzada. Reka Ind je ena najdaljših v Aziji in prečka izjemno občutljivo razmejitveno črto med Indijo in Pakistanom v sporni regiji Kašmir, kjer živi večinsko muslimansko prebivalstvo.

Hindujski nacionalist Modi je že leta 2016 grozil, da bo vodne vire uporabil kot orožje po napadu v indijskem Kašmirju. "Kri in voda ne moreta teči skupaj," je takrat dejal Modi. Pogodba, ki sta jo Indija in Pakistan podpisali leta 1960, zagotavlja nadzor voda in Pakistanu zagotavlja, da prejema vodo iz reke Ind in njenih dveh pritokov, reke Džhelum in Čenab, neodvisno od zgornjega toka, ki je pod indijskim nadzorom.