Kako je Belgorod postal mesto duhov: zaklonišča, zaloge in strah med prebivalci

Zapuščene ulice, zaprte trgovine in tihe restavracije. Poškodovane zgradbe in kraterji izstrelkov na asfaltu. Smerokazi na fasadah hiš, ki označujejo najbližja zaklonišča in zaloge potrebščin za nujne primere. To je nova realnost prebivalcev nekoč mirnega obmejnega mesta Belgorod, ki leži le nekaj kilometrov severno od meje z Ukrajino.

Ulice ruskega mesta Belgorod so se spremenile v ulice duhov. Tišino pa vedno večkrat prekine zvok opozorilnih siren. Opomnik, da je vojna, ki jo je Rusija začela v Ukrajini, vedno bližje ruski meji. Kot poroča CNN, je poročanje iz regije težko zaradi številnih omejitev Rusije in tamkajšnjega nadzora nad mediji. Tudi prebivalci so v strahu, da bi spregovorili, saj se bojijo pregona oblasti. A novinarjem CNN je vseeno uspelo govoriti z nekaterimi prebivalci, ki so opisali svoj nov vsakdan. Zavedajo se, da jih čaka negotova prihodnost.

icon-expand FOTO: AP

V zadnjih tednih je bilo območje Belgoroda skoraj vsakodnevno izpostavljeno raketiranju in napadom brezpilotnih letal. Ruske oblasti krivijo Ukrajino in poročajo, da je odvrnila napade, hkrati pa priznavajo uničenje in žrtve, ki so jih povzročili. Belgorodska regija nosi glavno breme vojne v primerjavi z bolj oddaljenimi ruskimi regijami, ki so ostale razmeroma nedotaknjene. Guverner regije Belgorod Vjačeslav Gladkov je 23. marca sporočill, da je bilo v manj kot dveh tednih tam ubitih 24 ljudi in 152 ranjenih.

Začasno zatočišče po napadih. FOTO: AP icon-expand

36-letni Timur Khaliullin se je z rolerji popeljal po zapuščenih ulicah mestnega središča, da bi drugim pokazal, kako je to videti, in objavil video svojega podviga. Khaliullin se vozi mimo zaprtih vrat trgovin in restavracij ter puščic, ki vodijo do zavetišč, opreme za nujne primere in kleti, kamor se lahko zatečejo prebivalci. Ko zadonijo sirene poišče zatočišče. Zasloni, nameščeni okoli trga, poučujejo prebivalce o pravilnem ravnanju med obstreljevanjem, ponujajo navodila za dajanje prve pomoči iz njih pa odmevajo patriotske spodbude. Eno od sporočil se glasi: "Bitka za Rusijo se nadaljuje. Zmaga bo naša!"

Po napadih v Belgorodu FOTO: AP icon-expand