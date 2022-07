Kako je bolgarska mafija prevzela nadzor nad ključno vstopno točko v EU

"Obstajajo dokazi, da so neustrezno pregledana živila z nenormalno ravnijo pesticidov vstopila v EU in končala na krožniku Evropejcev," je dejal Hristanov.

Asen Vasilev , odhajajoči finančni minister, je podal oceno finančne škode, ki je posledica korupcije na meji. Ta znaša 2500 evrov na uro oziroma skoraj 22 milijonov evrov letno. V pogovoru za bolgarsko televizijo je ocenil, da je mejni prehod Kapitan Andreevo že desetletja "zasebna meja". Kriminalna združba je na meji jemala podkupnine in izsiljevala podjetja, bolgarske oblasti pa so si zatiskale oči.

Vlada je zdaj prevzela nadzor nad mejnim prehodom in zaprosila za pomoč tuje vlade in organizacije. "V zadnjih 10 letih je vse v Kapitan Andreevu delovalo v očitnem navzkrižju interesov, kar ni bilo koristno za zdravje državljanov Bolgarije in EU," je dejal Hristo Daskalov, izvršni direktor Bolgarske agencije za varnost hrane (BAFS).

Zasebno podjetje je bilo odgovorno tako za nakladanje in razkladanje tovora kot tudi za sanitarni in veterinarski nadzor, je opozoril. Dogajanje na meji je bilo javna skrivnost, pravi Konstantin Bačijski, poslanec in član Petkovove stranke. Korupcija na meji je bila mogoča, saj je politika ščitila kriminalce, je še dodal in ocenil, da je imela Bolgarija v preteklih sedmih mesecih prvič v 30 letih vlado, ki se je borila proti korupciji.

Dogajanje na bolgarsko-turški meji je v preteklosti že vzbudilo zaskrbljenost med evropskimi uradniki. Leta 2017 je takratna nizozemska evropska poslanka Kati Piri dejala, da je "na tisoče državljanov EU utrpelo resne nevšečnosti zaradi koruptivnih praks v Bolgariji". Opozorila je na prisilno plačevanje podkupnin na meji.

Toda dolga leta so bili vsi ti pomisleki večinoma prezrti tako v Bolgariji kot na ravni EU. Spomladi je nato vlada Kirila Petkova začela postopek prevzema nadzora nad kontrolno točko, da bi znova vzpostavila red. Bolgarski uradniki so na obisk povabili tudi tuje carinike, prispela pa je tudi delegacija Generalnega direktorata Evropske komisije za zdravje in varnost hrane.

Ko je vlada prevzela nadzor nad pregledi, so se potrdili njeni sumi o pomanjkanju rigoroznega nadzora. "Naši laboratorijski podatki kažejo, da imamo v zadnjem mesecu in pol višji odstotek vzorcev s pesticidi kot lani," je dejal Daskalov. Zdaj oblasti na meji gradijo nov državni laboratorij.

'V interesu EU je, da ustavi ta problem'

Člani odhajajoče vlade pravijo, da se bojijo maščevanja kriminalnih družb, saj si pravosodje večinoma zatiska oči pred tovrstnimi primeri. "Imamo ogromno dokazov. A od tožilcev nismo prejeli niti enega vprašanja," pravi Hristanov. Leta 2020 so v Bolgariji potekali množični protesti proti korupciji, protestniki pa so sodstvo in takratno vlado Bojka Borisova (stranka GERB) obtožili, da podpirata interese mafije. Medtem ko je Borisov lani padel z oblasti, pa glavni državni tožilec kljub pozivom Petkova ni odstopil.

"To ni le meja Bolgarije, to je meja Evropske unije. Ne gre samo za oškodovanje državnega proračuna, ampak tudi proračuna Evropske unije. Zato je v interesu EU, da ustavi ta problem," meni Bačijski.

Iz Evropske komisije so za Politico odgovorili, da trenutno nimajo dokazov, ki bi kazali na to, da je bilo zaradi praks na bolgarski meji ogroženo javno zdravje. Nekdanji kmetijski minister Miroslav Najdenov je medtem Hristanova obtožil laganja, za bolgarske medije pa je zatrdil, da spremljanje ravni pesticidov v hrani "nikoli ni bilo predano v zasebne roke".

Politični analitiki so za Politico ocenili, da so razkritja o dogajanju na meji del priprav stranke Kirila Petkova na obračun s stranko GERB na volitvah. "Petkov zbira podporo in vztraja pri svojem, ljudje v Kapitan Andreevo pa so znani mafijci, ki imajo sodno zaščito," je ocenil Dimitar Bečev iz Carnegie Europe.