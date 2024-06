Učinek domin: kako je del Balkana ostal brez elektrike?

Takšne motnje v tridesetih letih še niso imeli, je povedal direktor nacionalnega dispečerskega centra črnogorskega električnega omrežja Ranko Redžić . "Še vedno nimamo podatkov o tem, kaj je povzročilo ta dogodek. Prišlo je do izpada električne energije, nekateri elementi so odpovedali," je povedal Redžić in dodal, da se preiskava nadaljuje. Analize padca elektroenergetskega omrežja so se lotili tudi v drugih prizadetih državah.

Redžić je komentiral tudi informacijo, da je do zloma omrežja prišlo zaradi velikega požara v bližini daljnovoda na nedostopnem terenu na meji med Črno goro in Bosno in Hercegovino. "To še preiskujemo, zelo verjetno, da je bil to razlog," je dejal in dodal, da za zdaj nimajo informacije, da je vzrok za izpad nastal prav na ozemlju Črne gore. "V trenutku, ko bo komisija sestavljena in bo preiskava končana, bomo vedeli, kaj se je zgodilo in kako je vse potekalo. Za zdaj ni razloga, da bi domnevali, da je vzrok človeški faktor," je po navedbah Deutsche Welle še povedal Redžić.

Črnogorski minister za energetiko Saša Mujović je dejal, da je težava nastala kot posledica velikega povečanja dnevne obremenjenosti ter tudi visokih temperatur. "Ko imate med seboj povezana ta dva vzorca, potem imate situacijo, ko ne morete pravilno prenašati električne energije po daljnovodih, se pravi, da so vodi preobremenjeni in prihaja do njihovih izpadov. Okvara enega voda pomeni preobremenitev drugega in tako se je to zgodilo," je dejal Mujović.