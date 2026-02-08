Kako je Epstein na vsak način poskušal priti do Putina

Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vitalij Čurkin se je z Jeffreyjem Epsteinom redno srečeval v New Yorku, kažejo novi dokumenti, ki jih je objavilo ministrstvo za pravosodje. Epstein je celo ponudil pomoč Čurkinovemu sinu Maksimu pri iskanju službe v podjetju za upravljanje premoženja v New Yorku, piše CNN. Epstein se je želel pogovoriti z drugim ruskim uradnikom: zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. 24. junija 2018 je Epstein norveškemu politiku Thorbjørnu Jaglandu, takratnemu generalnemu sekretarju Sveta Evrope, poslal elektronsko sporočilo: "Mislim, da bi Putinu lahko predlagali, da bi Lavrov lahko dobil vpogled v pogovor z mano. Vitalij Čurkin je to že počel, a je umrl.?!"

Jagland je odgovoril, da se bo naslednji ponedeljek sestal z Lavrovovim pomočnikom in mu to predlagal. Epstein je odgovoril: "Čurkin je bil odličen. Po najinih pogovorih je razumel Trumpa. Ni zapleteno. Izgledati mora, da nekaj dobi. Tako preprosto je." Čeprav je Epsteinovo zanimanje za iskanje modelov iz Rusije in drugih delov vzhodne Evrope že prej prišlo na dan, najnovejša objava dokumentov, povezanih z osramočenim finančnikom in neobsojenim pedofilom, ponuja nov vpogled v njegove poskuse, da bi se zbližal z visokimi ruskimi uradniki, vključno s Putinom, s katerim se je Epstein večkrat poskušal srečati ali govoriti. Čeprav glavnina sporočil razkriva posredne in neposredne povezave Epsteina z Izraelom, njegovimi tajnimi službami ter številnimi najvišjimi akterji zahodne in ameriške politike ter mednarodnih organizacij, nekateri še vedno poskušajo prst uperiti v 'dežurnega krivca' - Rusijo. Med njimi poljski premier Donald Tusk, ki je na seji kabineta vlade dejal, da bo njegova država začela preiskavo o morebitnih Epsteinovih povezavah z ruskimi obveščevalnimi službami. "Vedno več sledi, vedno več informacij in vse več komentarjev v svetovnem tisku se nanaša na sum, da so ta veliki škandal s pedofilijo soorganizirale ruske obveščevalne službe," je dejal Tusk. "Ni mi treba posebej poudarjati, kako resna je za varnost poljske države vse bolj verjetna možnost, da so ruske obveščevalne službe sodelovale pri organizaciji te operacije," je dodal Tusk. "To lahko pomeni le, da imajo tudi kompromitirajoče gradivo proti številnim voditeljem, ki so še danes aktivni." V Kremlju so poljske navedbe - in še nekatere navedbe zahodnih medijev -, da naj bi bil Epstein ruski agent, zanikali in jih označili za neresne. "Teorijo, da so Epsteina nadzorovale ruske obveščevalne službe, je mogoče jemati na kakršen koli način, vendar ne resno," je v četrtek dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Analitiki so za CNN opozorili, da dokumenti nakazujejo le na to, da se Epstein poskuša zbližati z vplivneži in se pozicionirati kot nekakšen geopolitični igralec moči. Dokumenti ne kažejo, ali je Epsteinu kdaj uspelo vzpostaviti stik z ruskim voditeljem.

Vsebina zanimivih sporočil

9. maja 2013 je Epstein, glede na dokumente, pisal nekdanjemu izraelskemu premierju Ehudu Baraku, da se bo Jagland "20. maja srečal s Putinom v Sočiju" in da ga je Jagland vprašal, ali bi se Epstein lahko sestal z ruskim predsednikom, "da bi mu razložil, kako lahko Rusija strukturira posle, da bi spodbudila zahodne naložbe". "Nikoli ga nisem srečal, želim, da veste," je Epstein dodal v svojem elektronskem sporočilu Baraku. Nekaj dni pozneje je Jagland 14. maja 2013 Epsteinu povedal, da namerava v Epsteinovem imenu Putinu posredovati sporočilo, da bi bil Epstein lahko koristen. "Imam prijatelja, ki vam lahko pomaga sprejeti potrebne ukrepe (in vas nato predstavi) in vpraša, ali bi ga zanimalo srečanje z vami," je Jagland zapisal v elektronskem sporočilu Epsteinu. Epstein je odgovoril: "Je v edinstvenem položaju, da stori nekaj velikega, kot je Sputnik storil za vesoljsko tekmo. Lahko mu poveš, da sva si blizu in da svetujem Gatesu ... to je zaupno ... z veseljem bi se srečal z njim, vendar za najmanj dve do tri ure, ne krajše."

Toda v drugem elektronskem sporočilu Baraku 21. maja 2013 je Epstein brez predložitve dokazov trdil, da je zavrnil Putinovo prošnjo za srečanje med rusko gospodarsko konferenco v Sankt Peterburgu. Epstein je dejal, da če se Putin želi srečati z njim, si mora "vzeti čas in zasebnost". (Ni jasno, ali je Putin sploh kdaj zahteval srečanje z Epsteinom.) Več kot leto dni pozneje, julija 2014, je v elektronskem sporočilu Epsteinu navedeno, da je imel načrtovano srečanje s Putinom in da je ustanovitelja LinkedIna povabil, naj se mu pridruži. Joi Ito, takratni direktor MIT Media Laba, je Epsteinu napisal: "Reida nisem mogel prepričati, da bi spremenil svoj urnik, da bi se udeležil srečanja s Putinom." Nekateri Epsteinovi pogovori z vidnimi Rusi so se zgodili v občutljivem času v odnosih med ZDA in Rusijo – potem ko je ameriška obveščevalna skupnost obtožila Rusijo vmešavanja v predsedniške volitve leta 2016, na katerih je zmagal Donald Trump. Junija 2018 je Jagland Epsteinu poslal elektronsko sporočilo, da upa, da bo ostal v svoji rezidenci v Parizu in da bo prišel iz Moskve, kjer se namerava srečati s Putinom, Lavrovom in Dmitrijem Medvedevom, takratnim ruskim premierjem. "Žal mi je, da nisem z vami, da bi se srečal z Rusi," je odgovoril Epstein. V četrtek je norveška preiskovalna enota Økokrim sporočila, da je na podlagi informacij v Epsteinovih dokumentih začela preiskavo proti Jaglandu. Ta sicer zanika, da bi storil karkoli neprimernega.

Dokumenti kažejo, da je imel Epstein tesen odnos z vsaj enim Rusom, ki je bil povezan s FSB – glavno rusko varnostno službo in naslednico KGB. Epstein je Sergeja Beljakova, ki je po navedbah ruske državne tiskovne agencije TASS leta 1999 diplomiral na Akademiji FSB v Moskvi, označil za "zelo dobrega prijatelja". Dokumenti kažejo, da mu je Epstein milijarderju Petru Thielu ponudil, da ga predstavi Beljakovu, ki je takrat vodil fundacijo Sanktpeterburškega gospodarskega foruma, odgovorno za organizacijo največje ruske gospodarske konference. Po udeležbi na Sanktpeterburškem mednarodnem gospodarskem forumu (SPIEF) leta 2015 je Barak, nekdanji izraelski premier, Epsteinu poročal, da se je srečal z več ruskimi uradniki, vključno z Lavrovom; vodjo ruske centralne banke Elviro Nabiulino; in več drugih vodij ruskih bank. "Hvala, ker ste vse skupaj sestavili," je Barak zapisal v elektronskem sporočilu Epsteinu. Iz Barakovega urada so za CNN sporočili, da so bili obiski nekdanjega izraelskega premierja na SPIEF "vedno na povabilo" Putinovega urada. V izjavi je zapisano, da se je Epstein zanimal za ruske zadeve in srečanje s Putinom, vendar Barak "nikoli ni omenil" Epsteinovega imena v Kremlju, je pa z njim "občasno razpravljal" o svetovnih zadevah in "omenil nekatere ljudi, ki jih je srečal". V pogovoru med Beljakovom in Epsteinom leta 2016 Beljakov pove Epsteinu, da je nastopil novo delovno mesto pri Ruskem skladu za neposredne naložbe (RDIF) – državnem premoženjskem skladu – in da želi pritegniti naložbe za ruske projekte. "Naredil bom vse, kar vam bo v pomoč," je Epstein pozneje istega tedna v drugem e-poštnem sporočilu zapisal Beljakovu. Tudi Epstein se je vsaj enkrat obrnil na Beljakova za pomoč. V korespondenci iz leta 2015 je Epstein Beljakovu pisal, da rusko dekle iz Moskve poskuša izsiljevati "skupino močnih" poslovnežev v New Yorku in da "je to slabo za poslovanje vseh vpletenih". Epstein je nato Beljakovu povedal, kdaj je ženska prispela v New York in v katerem hotelu je bivala, ter ga vprašal: "Predlogi?". Epstein je tudi trdil, da je svetoval ruskemu oligarhu Olegu Deripaski. Ta je pri Putinu sicer izjemno nepriljubljen zaradi stališča glede vojne v Ukrajini. V elektronskem sporočilu iz leta 2018 z Jidejem Zeitlinom, nekdanjim izvršnim direktorjem Coacha in zasebnim vlagateljem, se Zeitlin zahvali Epsteinu za njegove "misli o Deripaski", ki so ga ZDA sankcionirale le mesec dni prej. Epstein je nato korespondenco posredoval Stevu Bannonu, nekdanjemu Trumpovemu glavnemu strategu. "Samo obveščam vas," je Epstein zapisal Bannonu. E-poštno sporočilo iz novembra 2010, ki je vključeno v datoteke, omenja poskus nekoga, ki trdi, da je Epsteinov pomočnik, da bi dogovoril srečanje med Epsteinom in nekom z imenom Oleg. "Pišem vam, da vidim, kakšne so možnosti, da se Effrey in Oleg srečata v Moskvi naslednji teden v torek ali sredo? Ali pa ima Oleg morda načrte za prihodnji teden v Parizu?" je zapisala oseba. Imena pošiljatelja in prejemnika sta v objavljenih datotekah zabrisana. Ni jasno, ali sta bila Epstein in Deripaska kdaj v stiku ali se kdaj srečala. Deripaskin tiskovni predstavnik je za Bloomberg povedal, da Epsteina osebno ne pozna. Druga Rusinja v Epsteinovem krogu je bila Maša Drokova Bucher, 37-letna podjetnica, ki je bila leta 2017 Epsteinova publicistka in mu pomagala po obsodbi leta 2008 zaradi nagovarjanja k prostituciji. Bucherjeva je bila v Rusiji znana kot članica Naših, proputinovske mladinske skupine, kjer je celo dobila svojo televizijsko oddajo. Leta 2012 je bila predstavljena v dokumentarcu o gibanju z naslovom Putinov poljub, ki se nanaša na slavni trenutek, ko je poljubila Putina na lice.

Bucherjeva je od takrat povedala, da je leta 2022 po invaziji na Ukrajino zapustila gibanje in se odpovedala ruskemu državljanstvu. Zdi se, da sta z Epsteinom imela tesen odnos. Leta 2017 je Epsteina v elektronskem sporočilu vprašala, ali je slišal kaj o morebitnih sankcijah proti podjetjem z raziskavami in razvojem v Rusiji, ker bi to lahko vplivalo na "nekatere dobre prijatelje". Nato ji je rekel, da jo bo predstavil Thielu. Bucherjeva je kasneje Epsteinu poslala videoposnetke svojega petja in mu povedala, da se je "spočila", ker "nekaj časa ni jemala nobenih substanc". Epsteinu je pripisala zasluge za pomoč pri ustanovitvi sklada Day One Ventures leta 2018. "Razmišljala sem o vseh dobrih stvareh, ki si me jih naučil," je leta 2019 zapisala v SMS-sporočilu Epsteinu. "Brez idej in znanja, ki si jih delil z mano, ne bi nikoli ustanovila svojega sklada in zelo rada imam svoje delo. Hvala, ker si tako dober prijatelj, Jeffrey!" Leta 2022 je Washington Post poročal, da se je Bucherjeva v svojih predstavitvah vlagateljem hvalila s svojimi povezavami z ruskimi oligarhi, vendar je te obtožbe zavrnila in zanikala kakršno koli rusko financiranje. Nekatera sporočila med njo in Epsteinom razkrivajo tudi njene nenavadne pripombe glede judovskega porekla. Epsteinu je namreč svetovala, naj sodeluje le z ljudmi, ki jim DNK testi dokazujejo judovsko poreklo. Po njenem mnenju je čistost judovskega porekla povezana z višjo inteligenco. Ob tem je prav Epsteina, ki da je 98-odstotni Jud, navedla kot primer.

Čeprav ni povsem jasno, kako pogosto je Epstein potoval v Rusijo, dnevniki letov, ki jih je analiziral CNN in objavilo ministrstvo za pravosodje, potrjujejo, da je državo res obiskal. Epstein in Ghislaine Maxwell sta med 22. in 24. novembrom 2002 potovala v Rusijo, pri čemer sta letela iz Københavna na moskovsko letališče Vnukovo z Epsteinovim osebnim letalom, kažejo dnevniki letov in e-poštno sporočilo iz leta 2018, ki ga je objavilo ministrstvo za pravosodje. Nato sta oba odletela v Sankt Peterburg in istega dne pristala na letališču Pulkovo. Nato je iz dnevnika letov 24. novembra razvidno, da sta oba z istim letalom odletela na Irsko. Fotografija, naložena na račun Esther Dyson na Flickru leta 2005, prikazuje Epsteina v Sarovu v Rusiji, kako stoji pred kočo Andreja Saharova. Saharov je delal na sovjetski vodikovi bombi in kasneje postal znan kot disident. Fotografija, ki jo je geolociral CNN, ima časovni žig 28. aprila 1998, čeprav CNN ne more neodvisno potrditi datuma, ko je bila posneta. Dysonova, ki je bila takrat vključena v zagonska podjetja v vzhodni Evropi in Rusiji, je potrdila pristnost fotografije. Sarov je rusko mesto, v katerem je zaprti center za jedrske raziskave – in Epstein je bil znan po svojem velikem zanimanju za znanost in tehnologijo. Epstein je pozneje, leta 2018, ponovno zaprosil za ruski vizum, sodeč po e-poštnih sporočilih, ki jih je objavilo ministrstvo za pravosodje. Drugo e-poštno sporočilo navaja, da je njegova ekipa marca 2019, le nekaj mesecev pred aretacijo zaradi zveznih obtožb v zvezi s trgovino z mladoletniki za spolne namene, vprašala o prenosu njegovega veljavnega ruskega vizuma v nov potni list. Analiza sporočil CNN pa medtem ne omenja izmenjave elektronskih sporočil med Epsteinom, njegovim hrvaškim prijateljem in vlagateljem Borisom Nikolićem ter ruskim opozicijskim politikom Iljo Ponomarevim. Nikolić je Epsteina leta 2012 prosil za pomoč pri zaščiti ruskega politika, ki da bi v prihodnosti lahko nadomestil Putina. Ponomarev pa je prosil Nikolića, če mu lahko zagotovi prisotnost na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu. Ruski disident se je med drugim pohvalil s povezavami z morilci Darje Dugine in skrajno desnimi militantnimi skupinami, ki se borijo proti Putinu.