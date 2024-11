Kako je Harrisova razsipala z milijardo dolarjev in še vedno izgubila?

Poglejmo najprej uradne številke najdražje predsedniške predvolilne kampanje vseh časov. Štab Kamale Harris je skupaj zbral 2,3 milijarde dolarjev (2,15 milijarde evrov) in v letu 2024 zapravil 1,2 milijarde dolarjev (1,12 milijarde evrov). Na drugi strani je Donald Trump zbral 1,8 milijarde dolarjev (1,68 milijarde evrov) in zapravil 750 milijonov dolarjev (699 milijonov evrov). Vrtoglave številke, ki pa kažejo, da denar ni vse, sploh če naložba ni učinkovita. Še več, Kamali Harris očitajo potratnost z velikimi vsotami denarja.

Predstavnica Demokratskega nacionalnega komiteja (DNC) Lindy Li je po porazu proti novoizvoljenemu predsedniku Trumpu na predsedniških volitvah leta 2024 kandidaturo podpredsednice Harris za Belo hišo označila za "katastrofo v višini ene milijarde dolarjev. Resnica je, da je to epska katastrofa."

"Štab ima 20 ali 18 milijonov dolarjev dolga. To je neverjetno. Pomagala sem zbrati milijone. Imam prijatelje, ki jim moram odgovarjati in jim razložiti, kaj se je zgodilo, ker sem jim rekla, da gre za tekmo z majhnimi razlikami," je dodala. Strateginja je za Fox News dejala, da je vodja Harrisove kampanje Jen O'Malley Dillon vsem obljubila, da bo Harrisova zmagala. "Verjela sem ji, moji donatorji so ji verjeli in pisali ogromne čeke. Zdi se mi, da so zavedli veliko ljudi."

20 milijonov za koncerte, več sto tisoč dolarjev za scenografijo podkasta

Na predvolilnih zborovanjih Kamale Harris so nastopali številni zvezdniki, na splošno si je aktualna podpredsednica po pričakovanju pridobila podporo skoraj celotne zabavne smetane. Obrazi milijonarjev in milijarderjev, kot so denimo Beyonce, Lady Gaga in Taylor Swift, pa niso prinesli želenega učinka, še več, mnoge povprečne Američane, ki se spopadajo z resnimi eksistencialnimi težavami, naj bi odtujili.

Ekipa podpredsednice Kamale Harris naj bi porabila zajetno šestmestno vsoto za prilagojeno scenografijo za njen nastop v poddaji Call Her Daddy, da bi v svojem kratkem sedemminutnem segmentu izpostavila ključna vprašanja, kot so pravice do splava in študentski dolg. Epizoda je bila posneta v hotelski sobi, ki je bila zasnovana tako, da je podobna običajnemu delovnemu okolju Harrisove. Medtem je Harrisova zavrnila brezplačen intervju z Joejem Roganom – zamujena priložnost, ki jo je Trump zgrabil in v dveh tednih privabil osupljivih 47 milijonov ogledov. Harrisova namreč ni želela odpotovati v Teksas in je Roganu predlagala, naj odpotuje k njej, Trump pa je, bojda na predlog sina Barona, na drugi strani takoj sprejel povabilo in si na koncu prislužil podporo vplivnega Rogana.