Kako je lastnik gozda nastavil past kradljivcu lesa

Gozdovi so bili vedno privlačna tarča za tatove, vešče podiranja in spravila lesa. Enemu od nemških trgovcev z lesom je prekipelo, ker krajam ni bilo ne konca ne kraja; v več letih je imel zaradi ukradenega lesa za več deset tisoč evrov škode. Sprejel je pomoč tehnologije, postavil kamere in v les skril GPS-sledilnike. Ker tat ni izgubljal časa, se je kaj hitro ujel v past. Sumi oškodovanega lastnika so se potrdili – osumljenec ni bil neznanec, temveč kolega iz iste branže.