Kako je Magyar postal Orbanov najresnejši tekmec

V samo dveh letih je Peter Magyar iz skorajda neznane osebnosti v madžarski politiki postal največja grožnja stranki Fidesz - svojemu nekdanjemu političnemu domu - in njenemu 16-letnemu neprekinjenemu obdobju na oblasti, poroča Euronews. Magyar je v ospredje stopil leta 2024, ko se je vlada soočila s škandalom zaradi pomilostitve, ki je vključevala sostorilca pri zlorabi otroka.

Rojen v družini konservativcev

Rodil se je v družini vidnih konservativcev, njegov dedek je bil znana televizijska osebnost in odvetnik Pál Erss, njegov boter Ferenc Mádl pa je bil predsednik Madžarske. Magyar je leta 2004 diplomiral na pravni fakulteti katoliške univerze Pázmány Péter, navaja Euronews. Med študijem na univerzi se je spoprijateljil z Gergelyjem Gulyásom, zdajšnjim ministrom v uradu predsednika vlade Viktorja Orbana. Gulyás je Magyarja predstavil Judit Varga, s katero sta se poročila leta 2006 in imata tri otroke. Varga je kasneje pod Orbanom postala pravosodna ministrica. Z Judit Varga sta se ločila leta 2023.

Vse se je začelo z intervjujem

Magyar je bil javnosti večinoma neznan, dokler ni v začetku leta 2024 izbruhnil škandal, v katerem je pomilostitev sostorilca obsojenega storilca zlorabe otroka privedla do odstopa predsednika ter umika njegove nekdanje žene iz politike, navaja Euronews. Stranka Fidesz je namreč odgovornost pripisala njej, ki je odločitev o pomilostitvi podpisala v svoji funkciji pravosodne ministrice. Péter Magyar je bil nad tem tako ogorčen, da se je že v nekaj urah oglasil na Facebooku in javno nastopil proti Orbanovi vladi. Od tistega trenutka dalje se je njegov odnos do stranke povsem obrnil na glavo.

V svoji objavi je vlado obtožil razširjene korupcije in opisal zlorabe, ki jim je bil osebno priča. Med njimi je to, da je bil v času, ko je bil vodja nacionalnega ponudnika študentskih posojil, prisiljen favorizirati ljudi, ki so blizu Orbanu. Nato je dal intervju za spletni kanal Partizán. Ta dogodek naj bi odigral pomembno vlogo pri njegovi hitro rastoči priljubljenosti. Postal je tako priljubljen, da je v nekaj dneh organiziral shod v Budimpešti na Andrassyjevi aveniji, ki je privabil več deset tisoč ljudi. Izkoristil je svojo novo priljubljenost, prevzel prej neznano stranko Tisza in kandidiral na volitvah za Evropski parlament leta 2024. Osvojil je sedež poslanca Evropskega parlamenta, stranka Tisza pa je končala na drugem mestu za vladajočo koalicijo. Izid teh volitev je pokazal, da so madžarski volivci vse bolj razočarani nad drugimi opozicijskimi strankami, ki jih je Magyar označil za "staro opozicijo".

Škandali in obtožbe mu niso kaj dosti škodovali

Od takrat je bilo proti njemu vloženih več obtožb, vključno z obtožbami o nasilju v družini s strani nekdanje žene, vohunjenju in uživanju drog. Spletni mediji so nedavno objavili dokument, ki naj bi bil davčni program stranke Tisza, vendar njegova verodostojnost ni bila nikoli potrjena. V bizarnem incidentu, ki se je zgodil februarja letos, je Magyar povedal, da so ga vladni predstavniki izsiljevali s posnetkom seksa, na katerem je s svojo nekdanjo partnerko na skrivaj posnet v stanovanju v Budimpešti leta 2024. Predstavniki Fidesza so to trditev zanikali. Kljub vsemu temu mu ankete kažejo dobro. Kot kaže, mu priljubljenost ne pada.

Kaj obljublja?