Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kako je Magyar postal Orbanov najresnejši tekmec

Budimpešta, 12. 04. 2026 15.53 pred 31 minutami 3 min branja 9

Avtor:
Ne.M.
Magyar je bil javnosti večinoma neznan, dokler ni v začetku leta 2024 izbruhnil škandal.

Še pred nekaj leti je bil Peter Magyar član vladajoče madžarske stranke Fidesz, zdaj pa bi lahko na volitvah po 16 letih neprekinjene vladavine izrinil Orbana. Kaj vemo o njem in kako realne so njegove možnosti za politični preboj?

V samo dveh letih je Peter Magyar iz skorajda neznane osebnosti v madžarski politiki postal največja grožnja stranki Fidesz - svojemu nekdanjemu političnemu domu - in njenemu 16-letnemu neprekinjenemu obdobju na oblasti, poroča Euronews.

Magyar je v ospredje stopil leta 2024, ko se je vlada soočila s škandalom zaradi pomilostitve, ki je vključevala sostorilca pri zlorabi otroka.

FOTO: AP
Rojen v družini konservativcev

Rodil se je v družini vidnih konservativcev, njegov dedek je bil znana televizijska osebnost in odvetnik Pál Erss, njegov boter Ferenc Mádl pa je bil predsednik Madžarske. Magyar je leta 2004 diplomiral na pravni fakulteti katoliške univerze Pázmány Péter, navaja Euronews.

Med študijem na univerzi se je spoprijateljil z Gergelyjem Gulyásom, zdajšnjim ministrom v uradu predsednika vlade Viktorja Orbana. Gulyás je Magyarja predstavil Judit Varga, s katero sta se poročila leta 2006 in imata tri otroke. Varga je kasneje pod Orbanom postala pravosodna ministrica. Z Judit Varga sta se ločila leta 2023.

Madžarski volivci so očitno vse bolj razočarani nad drugimi opozicijskimi strankami, ki jih je Madžar označil za "staro opozicijo".
FOTO: AP

Vse se je začelo z intervjujem

Magyar je bil javnosti večinoma neznan, dokler ni v začetku leta 2024 izbruhnil škandal, v katerem je pomilostitev sostorilca obsojenega storilca zlorabe otroka privedla do odstopa predsednika ter umika njegove nekdanje žene iz politike, navaja Euronews. Stranka Fidesz je namreč odgovornost pripisala njej, ki je odločitev o pomilostitvi podpisala v svoji funkciji pravosodne ministrice.

Péter Magyar je bil nad tem tako ogorčen, da se je že v nekaj urah oglasil na Facebooku in javno nastopil proti Orbanovi vladi. Od tistega trenutka dalje se je njegov odnos do stranke povsem obrnil na glavo.

Magyar je bil javnosti večinoma neznan, dokler ni v začetku leta 2024 izbruhnil škandal.
FOTO: AP

V svoji objavi je vlado obtožil razširjene korupcije in opisal zlorabe, ki jim je bil osebno priča. Med njimi je to, da je bil v času, ko je bil vodja nacionalnega ponudnika študentskih posojil, prisiljen favorizirati ljudi, ki so blizu Orbanu.

Nato je dal intervju za spletni kanal Partizán. Ta dogodek naj bi odigral pomembno vlogo pri njegovi hitro rastoči priljubljenosti. Postal je tako priljubljen, da je v nekaj dneh organiziral shod v Budimpešti na Andrassyjevi aveniji, ki je privabil več deset tisoč ljudi.

Izkoristil je svojo novo priljubljenost, prevzel prej neznano stranko Tisza in kandidiral na volitvah za Evropski parlament leta 2024. Osvojil je sedež poslanca Evropskega parlamenta, stranka Tisza pa je končala na drugem mestu za vladajočo koalicijo.

Izid teh volitev je pokazal, da so madžarski volivci vse bolj razočarani nad drugimi opozicijskimi strankami, ki jih je Magyar označil za "staro opozicijo".

Škandali in obtožbe mu niso kaj dosti škodovali

V bizarnem incidentu, ki se je zgodil februarja letos, je Magyar povedal, da so ga vladni predstavniki izsiljevali s posnetkom seksa.
FOTO: AP

Od takrat je bilo proti njemu vloženih več obtožb, vključno z obtožbami o nasilju v družini s strani nekdanje žene, vohunjenju in uživanju drog. Spletni mediji so nedavno objavili dokument, ki naj bi bil davčni program stranke Tisza, vendar njegova verodostojnost ni bila nikoli potrjena.

V bizarnem incidentu, ki se je zgodil februarja letos, je Magyar povedal, da so ga vladni predstavniki izsiljevali s posnetkom seksa, na katerem je s svojo nekdanjo partnerko na skrivaj posnet v stanovanju v Budimpešti leta 2024. Predstavniki Fidesza so to trditev zanikali.

Kljub vsemu temu mu ankete kažejo dobro. Kot kaže, mu priljubljenost ne pada.

Kaj obljublja?

Magyar je obljubil izboljšanje javnih storitev v državi in izvedbo reform, ki bodo odmrznile milijarde evrov, ki jih je EU namenila Madžarski, poroča Euronews.

Njegovo stališče do vprašanj LGBTQ je nejasno, medtem ko so njegovi pogledi na priseljevanje še strožji od Orbanovih, saj je dejal, da bo ukinil vladni program za gostujoče delavce. Na splošno ne zaupa medijem in se z njimi pogosto spopada.

Njegova obljuba volivcem je preprosta: delujoča država z zahodno identiteto in krščansko-konservativno politiko, vendar brez tega, kar imenuje korupcija Fidesza.

Péter Magyar viktor orban volitve

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Endless
12. 04. 2026 16.24
Kako je postal njegov najresnejši kandidat? Ali vi to resno ???? Kot da bi se zajebaval iz svojih bralcev. Pro eu pokvarjena banda. Orban je eden zadnjih pokončnih eu voditeljev, ki se ne uklanja norosti evropskim neizvoljenim diktatorskim birokratov
Odgovori
0 0
Mr.vanga
12. 04. 2026 16.22
Le zakaj, ukrajina rabi miljarde, zato pa se je EU direktno vmešala tudi v te volitve
Odgovori
-1
0 1
GLUPI DAVKI
12. 04. 2026 16.22
A bodo ponavljal dokler Orban ne zgubi kot v Bolgariji, Romuniji in Moldaviji
Odgovori
-1
0 1
fljfo
12. 04. 2026 16.21
Na Madžarskem pa desni proti desnim...Levičarjev ni?
Odgovori
+1
1 0
GLUPI DAVKI
12. 04. 2026 16.20
A majo oni tudi kakšno Neresni.co,če jim zmanjka glasov
Odgovori
+1
1 0
Zmaga Ukrajini
12. 04. 2026 16.13
Upam, da orban dokončno izgine iz madžarske politike. Toliko škode kot je on povzročil Madžarski, je primerljivo samo s trampljevo škodo v ZDA. Ampak kot kaže, imajo ljudje vrh glave teh skorumpiranih desnuhov, ki niso za drugo kot samo uničevanje, zapravljanje in razkol. Žal pa imajo tak butast sistem, da četudi bi Fidesz izgubil na volitvah, lahko še vedno pride do največ sedežev v parlamentu. Skratka, res bi bil že čas, da ti putlerjevi podrepniki izginejo iz evropske politike.
Odgovori
+0
1 1
TheJuniKorn
12. 04. 2026 16.12
JJ
Odgovori
-1
0 1
Martinović
12. 04. 2026 16.03
Kajo je vmešavanje Evropske komisije v volitve na Madžarskem ok, vmešavanje Izraelcev v slovenske volitve pa no-go. Ali ni oboje enako nesprejemljivo???
Odgovori
+1
4 3
