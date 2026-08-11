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Kako je majhen racman pomagal zlati prinašalki, da spet veselo maha z repom

New York, 11. 08. 2026 06.00 pred 9 urami 1 min branja 4

Avtor:
24UR ZVEČER
Pes in raca

Pravijo, da je pes človekov najboljši prijatelj. Kaj pa, če je pasji najboljši prijatelj raca? V ameriški zvezni državi New York je nenavadno prijateljstvo med zlatim prinašalcem in racakom spremenilo življenje vse družine. Po zdravstvenih težavah hišna ljubljenka psička Barley ni bila več igriva, postala je mirna in brez energije, nato pa je v njen svet priplavala prav posebna družba.

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KOMENTARJI4

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športnik66
11. 08. 2026 11.38
Čudovito prijateljstvo. Naj traja! 💗
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+1
2 1
Apostol1
11. 08. 2026 10.19
Res hvala za ta prispevek, ki nam polepša dan in za nekaj trenutkov popolnoma pozabimo na skrbi in težave , ki nas obkrožajo v tem norem 21 stoletju.
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+8
8 0
zmerni pesimist
11. 08. 2026 09.40
Čas kislih kumaric a nimate kaj drugega za raziskat in napisat aja leve se ne preiskuje
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-10
2 12
športnik66
11. 08. 2026 11.39
tepec na kvadrat... daj zamisli si malo nad svojim bednim lajfom
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+2
2 0
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