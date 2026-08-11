Kako je majhen racman pomagal zlati prinašalki, da spet veselo maha z repom

Pravijo, da je pes človekov najboljši prijatelj. Kaj pa, če je pasji najboljši prijatelj raca? V ameriški zvezni državi New York je nenavadno prijateljstvo med zlatim prinašalcem in racakom spremenilo življenje vse družine. Po zdravstvenih težavah hišna ljubljenka psička Barley ni bila več igriva, postala je mirna in brez energije, nato pa je v njen svet priplavala prav posebna družba.