Kako je Milton z ekspresno hitrostjo postal uničujoča pošast

Milton je nastal kot tropski ciklon nad jugozahodnim Mehiškim zalivom v soboto, 5. oktobra. Samo nekaj ur po nastanku je Nacionalni center za orkane (NHC) ocenil, da gre za tropsko nevihto. Do nedelje popoldne, le 24 ur po tem, ko je bil imenovan za nevihto, pa se je že okrepil v orkan 1. kategorije, pojasnuje NOAA. Nato pa se je v manj kot 12 urah razvil od prve kategorije do pete kategorije.

Pri Miltonu, ki je sicer deveti orkan v letošnji sezoni orkanov v Atlantiku, je šlo za eno najhitrejših okrepitev, kar so jih kdaj opazili na tem območju. Hkrati je postal peti najmočnejši atlantski orkan v zgodovini s hitrostjo vetra do 285 kilometrov na uro.

Prvotna nevihta je v moči in intenzivnosti eksplodirala s skoraj rekordno hitrostjo ter tako postala ena najintenzivnejših zabeleženih orkanov v atlantskem bazenu . "To eksplozivno krepitev so delno spodbudile rekordno visoke temperature v Mehiškem zalivu. Toplejši, kot je ocean, več 'goriva' je za okrepitev orkanov," pojasnjujejo pri NOAA, kjer dodajajo, da morajo biti hkrati ugodni tudi drugi atmosferski pogoji, kot je denimo striženje vetra.

Glede na hitrost vetra je Milton postal najmočnejši orkan v Mehiškem zalivu po orkanu Rita leta 2005. Glede na tlak je bil Milton peti najmočnejši orkan v atlantskem bazenu doslej. Glede na eksplozivnost hitre intenzifikacije sta ga po podatkih ameriškega nacionalnega centra za orkane (NHC) zasenčila le Wilma 2005 in Felix 2007.

Milton je tudi drugi orkan 5. kategorije to sezono orkanov. Prvi je bil julija orkan Beryl. Od leta 1950 je bilo samo še pet drugih let, v katerih je bil v eni sezoni več kot en orkan pete kategorije 5. Po dva sta bila v letih 1961, 2007, 2017 in 2019, kar štirje taki najmočnejši pa so udarili leta 2005.

Zgodovinski oktobrski trojček

Ta teden pa so zabeležili še en svojevrsten rekord. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da so se v oktobru, ko je vrhunec sezone orkanom že mimo, nad Atlantikom vrteli kar trije hkrati.