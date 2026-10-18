Luknja v ograji na letališču v Leipzigu, a sledi o storilcih ni

Poškodbo na ograji so odkrili v soboto okoli 23. ure. Po prvih podatkih policije naj bi ograjo ob cesti prebilo vozilo. A reševalne ekipe, ki so prečesale območje, v bližini niso našle nobenega vozila ali česar koli sumljivega.

Prav v Leipzigu so avgusta obravnavali poskus napada z dronom, za kar so Nemci okrivili Rusijo, a Moskva je vse navedbe zanikala.

Zaenkrat še ni znano, ali sta dogodka na kakršen koli način povezana.