Luknja v ograji na letališču v Leipzigu, a sledi o storilcih ni

Poškodbo na ograji so odkrili v soboto okoli 23. ure. Po prvih podatkih policije naj bi ograjo ob cesti prebilo vozilo. A reševalne ekipe, ki so prečesale območje, v bližini niso našle nobenega vozila ali česar koli sumljivega.
Prav v Leipzigu so avgusta obravnavali poskus napada z dronom, za kar so Nemci okrivili Rusijo, a Moskva je vse navedbe zanikala.
Zaenkrat še ni znano, ali sta dogodka na kakršen koli način povezana.
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