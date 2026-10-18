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Luknja v ograji na letališču v Leipzigu, a sledi o storilcih ni

Leipzig, 18. 10. 2026 16.48 pred 8 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Poškodovana ograja na letališču v Leipzigu.

Kako je na letališču v Leipzigu v ograji nastala večja luknja? Nemški preiskovalci so na terenu, incident pa se je zgodil na istem letališču, kjer so avgusta obravnavali poskus napada z dronom, naloženega z eksplozivom.

Poškodbo na ograji so odkrili v soboto okoli 23. ure. Po prvih podatkih policije naj bi ograjo ob cesti prebilo vozilo. A reševalne ekipe, ki so prečesale območje, v bližini niso našle nobenega vozila ali česar koli sumljivega.

Prav v Leipzigu so avgusta obravnavali poskus napada z dronom, za kar so Nemci okrivili Rusijo, a Moskva je vse navedbe zanikala.

Zaenkrat še ni znano, ali sta dogodka na kakršen koli način povezana.

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Leipzig letališče varnostni incident policija Nemčija

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KOMENTARJI1

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LevoDesniPles
18. 10. 2026 16.57
lol ja je potrebno lopatat pesek na kubike v oći oranežev da se prikrije propad ekonomske unije za žepe bslskih čarvnic in ua zelenca
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