Kako je naboj končal v okrasku na božičnem drevesu?

Silvestrskega streljanja je osumljen 45-letni moški, za katerega so zagrebški policisti ugotovili, da je strelno orožje ter strelivo kupil in posedoval brez ustreznega dovoljenja, poroča Net.hr. Prav tako je osumljeni streljal brez ustreznega pooblastila, kršil zakon o javnem redu in miru ter ogrožal varnost občanov.

Policisti so pri osumljencu našli več kosov streliva, moški pa je orožje, ki ga je posedoval nelegalno, prostovoljno predal policistom. 45-letnika so pridržali, po končani kriminalistični preiskavi pa so zoper njega podali obdolžilni predlog.