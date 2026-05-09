Kako je nafta oblikovala svet: od babilonskih zidov do Hormuza

Starodavne civilizacije v Mezopotamiji so uporabljale bitumen, gosto obliko nafte, ki naravno privre na površje, za tesnjenje ladij in kot vezivno sredstvo pri gradnji babilonskih stolpov. Znamenito tajno orožje Bizantincev je bil 'grški ogenj', mešanica petroleja in prahu živega apna, ki se vžge ob stiku z vodo. Z njim so premagali perzijsko obleganje Bizanca, bil pa je ena najbolj varovanih vojaških skrivnosti Bizanca, kasneje pa so ga uporabili tudi kristjani v križarskih vojnah.

Na Kitajskem so pred tisočletji za vrtanje in transport zemeljskega plina uporabljali bambusove cevi, ki so jih kurili, da bi z izhlapevanjem pridobivali sol iz morske vode, piše RTS. Čeprav so britanski raziskovalci v Burmi že konec 18. stoletja našli naftne vrtine, pa za začetek moderne ere izkopavanja nafte velja leto 1856, ko so v romunskem Ploietiju odprli prvo svetovno rafinerijo nafte. Romunska nafta je igrala pomembno vlogo kasneje v drugi svetovni vojni. Za Nemčijo, predvsem na vzhodni fronti, je bila vitalnega pomena. Vendar je naftno mrzlico sprožila odločitev železničarja Edwina Drakea, ki je v Titusvillu v Pensilvaniji izvrtal prvo komercialno naftno vrtino v Ameriki. Glavni cilj ni bil bencin, temveč kerozin. Ta nova, cenejša in čistejša svetlobna energija je hitro nadomestila drago kitovo olje. To je povzročilo, da se je doba osvetljevanja domov s sežiganjem maščobe kitov končala, to pa je, povsem nenamerno, bil ekološki dosežek zgodnje naftne industrije, ki je rešil populacijo kitov pred izumrtjem.

Zanimivo je, da je bil takrat bencin zgolj pogosto zavržen stranski proizvod kerozina. Metali so ga v reke in ga puščali na izbranih mestih, da je izhlapel. Nato pa se je zgodila revolucija. Motor z notranjim izgorevanjem je iz bencina naredil najbolj iskano dobrino na planetu.

Monopoli in krize

Z rastjo industrije so se pojavili prvi poskusi nadzora nad trgom. Podjetje Standard Oil Company, ki ga je leta 1870 ustanovil John D. Rockefeller s partnerji, je vzpostavilo skoraj popoln monopol. Z agresivnimi poslovnimi taktikami je podjetje do leta 1890 nadzorovalo kar 88 odstotkov pretoka rafinirane nafte v ZDA. Monopol so končno razbili leta 1911, ko je ameriško vrhovno sodišče izreklo sodbo zaradi kršitve protimonopolnih zakonov. Iz monopolističnega podjetja so nastala nekatera podjetja, ki še danes igrajo izjemno pomembno vlogo v svetu, kot sta na primer ExxonMobil in Chevron.

Nafta, ki je v ranih letih 20. stoletja že postala ključen strateški vojaški vir, je odigrala ključno vlogo v obeh svetovnih vojnah. Po drugi vojni pa je zgodovino 20. stoletja zaznamovala tudi z velikimi krizami. Prva večja naftna kriza je izbruhnila leta 1973, ko je Organizacija arabskih držav izvoznic nafte (OPEC) uvedla embargo proti državam, ki so podpirale Izrael v jomkipurski vojni. Cena nafte je čez noč poskočila štirikrat, kar je sprožilo svetovno recesijo in jasno pokazalo, da je nafta postala močno politično orožje. Posledica tega so bili številni geostrateški in finančni premiki v svetu, na katere so se najbolje prilagodili v Združenih državah Amerike. Posledice geostrateških premikov vse bolj čutimo danes, najprej po napadu Rusije na Ukrajino, danes pa kot posledico ameriško-izraelske vojne proti Iranu. Vojna, ki sta jo državi sprožili konec februarja, je sprožila velik skok cen nafte, s tem pa zamajala številne trgovske in proizvodne verige. Iran je namreč v odgovoru na napad zaprl Hormuško ožino za promet, v Perzijskem zalivu pa je obtičalo na stotine trgovskih ladij. Skozi ožino poteka oskrba svetovnega gospodarstva in potrošnikov s približno 20 odstotki nafte.

