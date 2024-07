Kako je nastala neverjetna fotografija olimpijskega deskarja?

Približno 16.000 kilometrov od Pariza je deskar Gabriel Medina poskrbel za eno najbolj legendarnih fotografij letošnjih olimpijskih iger. Po tem ko se je pri Teahupo'o na Tahitiju poslovil od vala, ki mu je prinesel najboljši rezultat doslej, je za trenutek zmagoslavno obstal v zraku.

Številni komentatorji so zapisali, da je videti kot bi stal na oblaku, s prstom pa je, skoraj svetopisemsko, pokazal visoko v zrak. Za piko na i pa je poskrbela njegova deska, ki je prav tako vertikalno obstala v zraku.

Trenutek je z bližnjega čolna v objektiv ujel fotograf francoske tiskovne agencije AFP Jerome Brouillet, ki je za The Guardian povedal, da so bili pogoji za fotografiranje popolni, saj da so bili valovi višji, kot so pričakovali.