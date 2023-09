Kako je nastala Zemlja? Se nam odgovor obeta v kapsuli, ki nosi delce asteroida?

Na rekordno hitri poti na Zemljo bo kapsula na nebu oblikovala ognjeno kroglo, vendar bo zaradi toplotnega ščita in padal njeno padanje upočasnjeno, pristala pa bo v zahodni puščavi Utaha. "Ko bomo na Zemljo pripeljali 250 gramov asteroida Bennu, bomo imeli dostop do materiala, ki je obstajal še pred našim planetom, morda celo do zrn, ki so obstajala pred našim osončjem," je pojasnil profesor Dante Lauretta , glavni raziskovalec za BBC.

Osiris-Rex je na svoji sedem let trajajoči in sedem milijard kilometrov dolgi poti tako le streljaj stran od našega planeta. Ko bo kapsula varno pristala na tleh, jo bodo odpeljali v vesoljski center Johnson v Teksasu, kjer so za analizo vzorcev zgradili posebno sobo. Eden prvih znanstvenikov, ki bo v roke zajel material, bo dr. Ashley King iz londonskega Prirodoslovnega muzeja. "Želimo opraviti prve meritve, to je neverjetno vznemirljivo," je dr. King poudaril za BBC.

Vsekakor ni bila preprosta naloga spustiti se do asteroida in mu ukrasti delček snovi. Ravno zato je kapsula toliko časa krožila, opazovala in analizirala asteroid, da bi izbrala pravi trenutek za svojo nalogo. Ob prihodu je namreč Osiris-Rex ugotovil, da je Bennu veliko bolj kamnit, kot je bilo pričakovano in da ni območij, ki bi ustrezala prvotnim varnostnim merilom misije za zbiranje vzorca. Kapsula je nato krmarila z veliko natančnostjo, kar je znanstvenikom omogočilo, da so se odločili za lokacijo vzorca.

Svojo pot je kapsula začela 8. septembra 2016, 22. septembra 2017 je prvič preletela Zemljo in se 3. decembra 2018 spogledala z Bennujem. 20. oktobra 2020 se je kapsula na hitro dotaknila asteroida v akciji, imenovani "Dotakni se in pojdi" in z njegove površine vzela vzorec. Osiris Rex se je spustil do asteroida, pri čemer je imel na sebi nameščen tri metre dolg drog z mehanizmom za zajemanje. Ob tem je izstrelil plin, da se je vsebina na površini nekoliko premešala. Prvotni cilj je bil sicer zajeti vsaj 60 gramov, Nasa pa sedaj trdi, da so z asteroida pobrali kar 250 gramov. Osiris-Rex je 7. aprila 2021 opravil zadnji prelet asteroida in se od njega poslovil.

Osiris-Rex tehta več kot dve metrični toni, polovico te teže pa predstavlja gorivo.

Zakaj ravno asteroid Bennu?

Asteroid Bennu je bil izbran za cilj raziskave, ker ga smatrajo za "časovno kapsulo" osončja. Asteroidi so kamniti ostanki brez zraka, ki so ostali od zgodnjega nastanka našega osončja pred približno 4,6 milijarde let. V kaotičnih razmerah zgodnjega Osončja so manjši in večji kamni trkali skupaj, pri čemer so se združevali v kamnine in na koncu v planetezimale – telesa, ki niso dovolj velika, da bi iz njih nastali planeti. Nadaljnji trki so te planetezimale razbili, iz teh delcev in kamnin pa so nastali asteroidi, ki jih poznamo danes. Od tod tudi poimenovanje "časovna kapsula", ker asteroidi v sebi skrivajo znanje o našem planetu.