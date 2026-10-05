Kako je pilot z domnevnimi radikalnimi stališči sploh lahko letel v Tel Aviv?

Po poročanju več medijev je bil kopilot identificiran kot Hamam al-Hammami, državljan Omana. Rodil naj bi se v Združenih arabskih emiratih očetu iz Omana in materi iz Sirije, več let pa je živel v ZAE, so dejali neimenovani viri za CNN. Profil na LinkedInu z imenom Hamam al-Hammami navaja, da je sedem let delal pri Oman Air, podjetje pa je zapustil februarja 2025. Junija 2025 se je nato pridružil maroški letalski družbi Royal Air Maroc, kjer je ostal do januarja 2026, a kot so iz družbe povedali za AP, se je al-Hammami pri njih le usposabljal, vendar za delovno mesto ni bil izbran. Njegov profil je zdaj izbrisan.

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Drugi vir, diplomat iz regije, je za CNN povedal, da so osumljenca zaradi pomislekov glede njegovih radikalnih stališč umaknili iz pilotskega usposabljanja pri Oman Air, dodelili pa naj bi mu drugo delovno mesto. Tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da naj bi bil osumljenec podvržen "islamistični radikalni indoktrinaciji". Na profilu al-Hammamija na LinkedInu je pisalo, da je študiral na univerzi Buckinghamshire New University v Angliji. Vir z univerze je za CNN potrdil, da je moški s tem imenom zaključil triletni študij na daljavo in leta 2023 diplomiral iz letalskega menedžmenta. Dodal je še, da al-Hammami v okviru študija ni opravljal pilotskega usposabljanja.

Radikalna prepričanja?

Njegov domnevni profil na LinkedInu vsebuje le dve objavi, obe pa sta bili v hitrem zaporedju objavljeni v sredo, kakšnih devet ur po incidentu. Ni jasno, kdo je to objavil in ali je bilo že vnaprej načrtovano. Prva objava je vsebovala serijo posnetkov, nastalih v pilotski kabini letala Boeing 737 Max, ki ni isto letalo kot tisto, na katerem se je zgodil incident. Na enem od posnetkov, za katerega je CNN s pomočjo geolokacije ugotovil, da je bil posnet na mednarodnem letališču v Dubaju, oseba, ki snema, približa posnetek letala izraelske letalske družbe El Al. Na zaslonu v pilotski kabini sta bila prikazana številka leta OMA624 in datum, 11. oktober 2023. Številka leta ustreza letu, ki običajno potuje iz Dubaja v Muskat. Datum pa sovpada z obdobjem, ko je al-Hammami delal pri Oman Air.

Na drugih posnetkih v videu so prikazana še druga letala družbe El Al, pa tudi letalo družbe Arkia, še ene izraelske letalske družbe. Video se konča s fotografijo Ajmana al-Zavahirija, ki je po smrti Osame bin Ladna vodil Al Kaido, ter fotografijo Humama Halila Abu-Mulala al-Balavija, ki je leta 2009 v samomorilskem napadu v Afganistanu ubil devet ljudi, med njimi sedem pripadnikov in sodelavcev ameriške obveščevalne agencije Cia. Balavi je bil zvest Al Kaidi. Druga objava vsebuje sliko, ustvarjeno z umetno inteligenco, ki prikazuje tri najsvetejša mesta islama, Meko, Medino in Jeruzalem, povezana z neprekinjeno žarečo sledjo. V ozadju je slišati kljubovalno pesem, ki govori o zavračanju ponižanja, neustrašnosti pred smrtjo in obrambi lastnega dostojanstva.

"Uničena dekleta"

Tudi njegove objave na družbenem omrežju X mu niso prav veliko v prid. Analiza zdaj že izbrisanega profila, ki jo je opravil CNN, ga prikazuje kot globoko vernega in mizoginega. V objavah je pisal o težavah, s katerimi se je soočala njegova mati, ko mu je iskala ženo, ki bi sprejela njegove pogoje: da nosi nikab in da po poroki preneha delati. "Vse so zavrnile. Nato jim je moja mati povedala: 'Moj sin je pilot,' in nenadoma so vse privolile," je pisalo v objavi iz februarja 2022. V objavah je prav tako ostro kritiziral delovna okolja, v katerih delajo moški in ženske skupaj, saj naj bi po njegovem mnenju ta negativno vplivala na ženske. "Koliko spoštljivih, vernih deklet je bilo uničenih v delovnih okoljih, kjer delajo moški in ženske skupaj, in z njimi manipuliranih?" je pisalo v objavi iz januarja 2022. Skoraj 3000 izbrisanih tvitov, objavljenih med letoma 2021 in 2022, so analizirali in razvrstili s pomočjo semantičnega iskalnega modela, ki uporablja umetno inteligenco.

Izraelske oblasti pod valom kritik