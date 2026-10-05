Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kako je pilot z domnevnimi radikalnimi stališči sploh lahko letel v Tel Aviv?

Tel Aviv/Dubaj, 05. 10. 2026 08.55 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
N.V.
Hamam al-Hammami

Kopilotu letalske družbe Flydubai, ki naj bi z zasilno sekiro napadel pilota in skušal prevzeti nadzor nad letalom, namenjenim v Izrael, je bilo pred tem letom prepovedano letenje zaradi njegovih domnevnih "ekstremističnih stališč". To odpira več vprašanj, najbolj pomembno pa, kako mu je sploh bilo dovoljeno leteti z letalsko družbo Flydubai v Tel Aviv?

Po poročanju več medijev je bil kopilot identificiran kot Hamam al-Hammami, državljan Omana. Rodil naj bi se v Združenih arabskih emiratih očetu iz Omana in materi iz Sirije, več let pa je živel v ZAE, so dejali neimenovani viri za CNN.

Profil na LinkedInu z imenom Hamam al-Hammami navaja, da je sedem let delal pri Oman Air, podjetje pa je zapustil februarja 2025. Junija 2025 se je nato pridružil maroški letalski družbi Royal Air Maroc, kjer je ostal do januarja 2026, a kot so iz družbe povedali za AP, se je al-Hammami pri njih le usposabljal, vendar za delovno mesto ni bil izbran. Njegov profil je zdaj izbrisan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drugi vir, diplomat iz regije, je za CNN povedal, da so osumljenca zaradi pomislekov glede njegovih radikalnih stališč umaknili iz pilotskega usposabljanja pri Oman Air, dodelili pa naj bi mu drugo delovno mesto. Tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da naj bi bil osumljenec podvržen "islamistični radikalni indoktrinaciji".

Na profilu al-Hammamija na LinkedInu je pisalo, da je študiral na univerzi Buckinghamshire New University v Angliji. Vir z univerze je za CNN potrdil, da je moški s tem imenom zaključil triletni študij na daljavo in leta 2023 diplomiral iz letalskega menedžmenta. Dodal je še, da al-Hammami v okviru študija ni opravljal pilotskega usposabljanja.

Radikalna prepričanja?

Njegov domnevni profil na LinkedInu vsebuje le dve objavi, obe pa sta bili v hitrem zaporedju objavljeni v sredo, kakšnih devet ur po incidentu. Ni jasno, kdo je to objavil in ali je bilo že vnaprej načrtovano. Prva objava je vsebovala serijo posnetkov, nastalih v pilotski kabini letala Boeing 737 Max, ki ni isto letalo kot tisto, na katerem se je zgodil incident.

Na enem od posnetkov, za katerega je CNN s pomočjo geolokacije ugotovil, da je bil posnet na mednarodnem letališču v Dubaju, oseba, ki snema, približa posnetek letala izraelske letalske družbe El Al. Na zaslonu v pilotski kabini sta bila prikazana številka leta OMA624 in datum, 11. oktober 2023. Številka leta ustreza letu, ki običajno potuje iz Dubaja v Muskat. Datum pa sovpada z obdobjem, ko je al-Hammami delal pri Oman Air.

Preberi še 'Ugrabitev' letala: Izrael incident obravnava kot poskus terorističnega napada

Na drugih posnetkih v videu so prikazana še druga letala družbe El Al, pa tudi letalo družbe Arkia, še ene izraelske letalske družbe. Video se konča s fotografijo Ajmana al-Zavahirija, ki je po smrti Osame bin Ladna vodil Al Kaido, ter fotografijo Humama Halila Abu-Mulala al-Balavija, ki je leta 2009 v samomorilskem napadu v Afganistanu ubil devet ljudi, med njimi sedem pripadnikov in sodelavcev ameriške obveščevalne agencije Cia. Balavi je bil zvest Al Kaidi.

Druga objava vsebuje sliko, ustvarjeno z umetno inteligenco, ki prikazuje tri najsvetejša mesta islama, Meko, Medino in Jeruzalem, povezana z neprekinjeno žarečo sledjo. V ozadju je slišati kljubovalno pesem, ki govori o zavračanju ponižanja, neustrašnosti pred smrtjo in obrambi lastnega dostojanstva.

"Uničena dekleta"

Tudi njegove objave na družbenem omrežju X mu niso prav veliko v prid. Analiza zdaj že izbrisanega profila, ki jo je opravil CNN, ga prikazuje kot globoko vernega in mizoginega. V objavah je pisal o težavah, s katerimi se je soočala njegova mati, ko mu je iskala ženo, ki bi sprejela njegove pogoje: da nosi nikab in da po poroki preneha delati.

"Vse so zavrnile. Nato jim je moja mati povedala: 'Moj sin je pilot,' in nenadoma so vse privolile," je pisalo v objavi iz februarja 2022.

V objavah je prav tako ostro kritiziral delovna okolja, v katerih delajo moški in ženske skupaj, saj naj bi po njegovem mnenju ta negativno vplivala na ženske. "Koliko spoštljivih, vernih deklet je bilo uničenih v delovnih okoljih, kjer delajo moški in ženske skupaj, in z njimi manipuliranih?" je pisalo v objavi iz januarja 2022.

Skoraj 3000 izbrisanih tvitov, objavljenih med letoma 2021 in 2022, so analizirali in razvrstili s pomočjo semantičnega iskalnega modela, ki uporablja umetno inteligenco.

Preberi še S sekiro nad pilota, ki je še zmogel odpreti vrata

Izraelske oblasti pod valom kritik

V Izraelu narašča jeza glede tega, kako je bilo državljanu Omana, države, ki Izraela ne priznava, dovoljeno delati kot pilot na letu v Tel Aviv kljub strogim izraelskim varnostnim ukrepom na področju letalstva.

Po poročanju časnika Haaretz so izraelske oblasti seznam posadke in potnikov na letu Flydubai prejele, še preden je letalo vzletelo. V skladu z zakonom, sprejetim leta 2023, morajo letalske družbe Izraelu najpozneje 48 ur pred letom posredovati podatke o potnikih in članih posadke, vključno z njihovimi imeni in državljanstvi.

Po poročanju medija bi morale biti informacije na voljo tudi izraelskim varnostnim službam, med drugim Mossadu, policiji in Shin Betu, da bi lahko identificirale osebe, ki bi lahko predstavljale varnostno tveganje. Izraelska davčna uprava je nato potrdila, da so bila imena vseh potnikov in članov posadke še pred vzletom letala posredovana izraelskim oblastem, vendar je sporočila, da je treba vprašanja glede preverjanja članov posadke nasloviti na ministrstvo za promet.

Tudi Shin Bet, izraelska notranjevarnostna agencija, je CNN napotila na ministrstvo za promet, za katero je dejala, da je "odgovorno za vse varnostne zadeve, povezane s tujimi letalskimi družbami".

Vendar je tiskovni predstavnik ministrstva za promet na novinarski konferenci dejal, da njihovi protokoli ne vključujejo preverjanja imen članov letalske posadke.

Netanjahu je dejal, da ima Izrael z nekaterimi tujimi letalskimi družbami že dolgo sklenjene dogovore, katerih namen je preprečiti, da bi v Izrael leteli piloti, ki so državljani držav, s katerimi Izrael nima diplomatskih odnosov. Dogodek je označil za "vrzel v sistemu", v Izraelu pa bodo zdaj še bolj zaostrili nadzor.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
flydubai pilot napad izrael

Trump ustanovil 'silo za superinteligenco'

Neznanci poškodovali bankomat, denarja jim ni uspelo odnesti

24ur.com 'Ugrabitev' letala: Izrael incident obravnava kot poskus terorističnega napada
24ur.com Suspendirali pilota, ki je delil sovražne objave do Izraela
24ur.com Letalska nesreča vzela tri mlada življenja
24ur.com Letalske družbe odpovedujejo lete v Izrael in druge države Bližnjega vzhoda
24ur.com Gneča na nebu nad Lescami
24ur.com Posnetek pogovora pilota in kontrole letenja. Letalo iskal tudi vojaški Cougar
24ur.com Trk letal preprečil pilot, ki se je nesreči izognil s spretnim manevriranjem
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tega o Renée Zellweger verjetno niste vedeli
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
zadovoljna
Portal
Oboževali so jo milijoni: umrla je ikona devetdesetih
To je večer za vse, ki še verjamejo v velike ljubezenske pesmi
To je večer za vse, ki še verjamejo v velike ljubezenske pesmi
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Na gležnju je nosila skoraj milijon evrov vredne diamante
Na gležnju je nosila skoraj milijon evrov vredne diamante
vizita
Portal
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej nikoli ni bila
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej nikoli ni bila
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
cekin
Portal
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
moskisvet
Portal
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Napake, zaradi katerih po razhodu obtičimo na mestu
Napake, zaradi katerih po razhodu obtičimo na mestu
Medicinske sestre tik pred smrtjo pogosto slišijo isto besedo
Medicinske sestre tik pred smrtjo pogosto slišijo isto besedo
40 let je skrival skrivnost: Michael Douglas priznal, kaj se je zgodilo med njima
40 let je skrival skrivnost: Michael Douglas priznal, kaj se je zgodilo med njima
dominvrt
Portal
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
okusno
Portal
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984