Tujina

Trump leta 2019 v Severno Korejo poslal specialce, njihova akcija propadla

Washington, 06. 09. 2025 15.28 | Posodobljeno pred 1 uro

D. S.
21

Operacija iz leta 2019, ki jo je odobril predsednik Donald Trump, je bila ena najnevarnejših ameriških vojaških misij v zadnjih desetletjih. Cilj je bila namestitev prisluškovalne naprave, ki bi Združenim državam omogočila prestrezanje komunikacij Kim Džong Una. Namesto strateške prednosti se je misija končala s smrtjo neoboroženih Severnih Korejcev in tihim umikom elitne enote.

V začetku leta 2019 so se pripadniki SEAL Team 6 s podmornicami približali severnokorejski obali. Misija je bila tako tvegana, da je zahtevala neposredno odobritev predsednika Donalda Trumpa

Pentagon je verjel, da bi uspešna namestitev nove elektronske naprave za prisluškovanje Kim Džong Unu prinesla dragocene obveščevalne podatke v času, ko so potekali jedrski pogovori med Trumpom in Kimom, kot poroča New York Times.

Toda že v prvih minutah na terenu je šlo nekaj narobe. Ko so pripadniki ekipe SEAL, oblečeni v črne neoprenske obleke in z očali za nočno gledanje, dosegli obalo, so naleteli na severnokorejski čoln. Luči so švigale nad vodo. V strahu, da so bili razkriti, so streljali. Vsi Severnokorejci na čolnu so umrli. Kasneje so ugotovili, da so šlo za civiliste, potapljače brez orožja ali uniform.

FOTO: AP

Eden izmed vpletenih uradnikov je povedal, da so trupla potegnili v vodo in jim prebodli pljuča, da bi potonila, da severnokorejske oblasti ne bi našle dokazov.

Trump mimo kongresa

Po navedbah uradnikov Trumpova administracija ni obvestila ključnih članov kongresa pred ali po misiji, kar bi lahko pomenilo kršitev zakona. Profesor prava Matthew Waxman je dejal: "Bistvo je zagotoviti, da kongres ne bo obveščen o pomembnih stvareh. Točno to bi bilo tisto, o čemer bi običajno poročali odborom in o čemer bi odbori pričakovali, da bi jim bilo povedano."

Misija je propadla, prisluškovalna naprava ni bila nameščena, ekipa pa se je umaknila v morje. Kmalu zatem so ameriški sateliti zaznali povečano vojaško aktivnost Severne Koreje, a Pjongjang nikoli ni javno priznal incidenta.

V tistem času je Severna Koreja imela približno 50 jedrskih bojnih glav. Pentagon je ocenil, da bi že manjši spopad lahko sprožil katastrofalen povračilni udarec proti Južni Koreji, kjer je nameščenih 28.000 ameriških vojakov.

FOTO: Profimedia

A misija je kljub temu dobila zeleno luč. Nekdanji uradniki pravijo, da je Trump osebno želel pridobiti prednost pred srečanjem s Kimom v Vietnamu. Pogovori so se kmalu po tem srečanju sesuli, Severna Koreja pa je znova začela z raketnimi testi.

Preiskava pod Bidnom

Neuspeh je sprožil interne preglede. Vojaški poročili, ki ostajata tajni, sta ugotovili, da je bilo ubijanje civilistov "upravičeno v skladu s pravili delovanja" in da je misijo uničil splet nesrečnih okoliščin.

Ko je oblast prevzel Joe Biden, je njegov obrambni minister Lloyd Austin odredil neodvisno preiskavo. Leta 2021 je Bela hiša ključne člane kongresa seznanila z ugotovitvami, ki pa ostajajo tajne.

Enota SEAL Team 6, znana po spektakularnih uspehih, kot je likvidacija Osame bin Ladna, ima tudi dolgo zgodovino pogosto prikritih neuspehov. Že v invaziji na Grenado leta 1983 je več pripadnikov utonilo zaradi slabe izvedbe. Leta 2010 so pri reševalni akciji v Afganistanu po nesreči ubili talko.

Trumpova administracija je po mnenju uradnikov omejitve za takšne misije sprostila in pogosto odločitve sprejemala mimo ustaljenih postopkov. Že nekaj dni po nastopu funkcije je Trump odobril napad v Jemnu, v katerem je umrlo 30 vaščanov, pripadnik SEAL, uničeno pa je bilo tudi letalo vredno 75 milijonov dolarjev.

Misija v Severni Koreji ostaja ena najbolj tveganih potez Trumpove zunanje politike. Vse ameriško osebje je ostalo živo, toda strateška prednost, zaradi katere so tvegali jedrsko krizo, se ni nikoli uresničila.

Žilefinska
06. 09. 2025 18.52
Zdej pa si predstavljajmo da bi bilo to obratno,da Korejci pobijejo pa kaliforničanov na obali Los Angelesa,pa to bi zahodni hinavci dvignli vse bombnike nad korejo tako pa nikome nista!!!Zahod na zalost tone vae globje in globje v svoji hinavscini in dvolicnosti
ODGOVORI
0 0
AlexReal
06. 09. 2025 18.39
+3
Je to tisti Trump, ki zase trdi, da nikogar ni napadel ?
ODGOVORI
3 0
Nidani
06. 09. 2025 18.45
+1
Tisti, ki je veliki mirovnik...civili pa umirajo, tudi od lakote in ne naredi NIČ!
ODGOVORI
1 0
Lenart Čaubi
06. 09. 2025 18.34
+3
Sumili so pa J.Korejo
ODGOVORI
3 0
Justice4all
06. 09. 2025 18.29
+7
Vse za širitev demokracije....kaj bi se zgodilo,če bi S.Koreja pobila par jenkijev???Vsi mediji bi pidivjali in vojna na obzorju...
ODGOVORI
7 0
Sixten Malmerfelt
06. 09. 2025 18.25
+4
Kaj pa Venecuela???
ODGOVORI
4 0
SAMO JEZNI
06. 09. 2025 18.00
+10
Morali bi poslati SDS specialce, Mahnić, Pojbić, Grims, toti bi vragu rep spipali.
ODGOVORI
16 6
janezkranjski007
06. 09. 2025 17.59
+3
Severna koreja je testni projekt w.e.f. kim dong un ucenec klausa scwaba
ODGOVORI
3 0
ta_pametni
06. 09. 2025 17.57
+2
Je vprašanje, če v severni koreji lahko običajni ljudje ponoči tavajo s čolni ob obali. Četudi so bili neoboroženi, so bili zelo verjetno uslužbenci kakšne njihove varnostno tajne agencije.
ODGOVORI
7 5
nexus4321
06. 09. 2025 18.05
-1
Pametni 🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 3
Justice4all
06. 09. 2025 18.30
Ti že veš,saj loviš ribe v korejskih vodah samo podnevi,ko jih ni....
ODGOVORI
0 0
tron3
06. 09. 2025 17.55
+2
Kdor verjame novici tej ima težave in je zrel za obisk pri zdravniku za nevidne bolezni!!!
ODGOVORI
6 4
simc167
06. 09. 2025 18.52
Ti preberi novice na nori tv. Tam je vse "res".🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
SAMO JEZNI
06. 09. 2025 17.52
+7
Sposobnost sealsov, samo na TV seriji.
ODGOVORI
11 4
Maxx365
06. 09. 2025 17.51
+3
Toliko o mirovniku Trampolinu.
ODGOVORI
6 3
1butnskala
06. 09. 2025 17.40
+0
D.S. čestitke
ODGOVORI
1 1
1butnskala
06. 09. 2025 17.39
+0
To je članek, ne pa internetne tračarije
ODGOVORI
2 2
Rožle Patriot
06. 09. 2025 17.38
+1
Danes poroka, jutri že aretacija ... !
ODGOVORI
4 3
plejadanka
06. 09. 2025 17.14
+2
Nadaljujte raje piar za zasebno ohcet.
ODGOVORI
8 6
modelx
06. 09. 2025 16.10
+4
to je bilo vojno dejanje proti suvereni državi. škoda, da teh tjulnov niso predelali v olje za oljenke
ODGOVORI
11 7
dujedrag
06. 09. 2025 16.39
-4
ma tebe bi morali poslati u korejo, enosmerno
ODGOVORI
5 9
