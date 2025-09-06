Trump leta 2019 v Severno Korejo poslal specialce, njihova akcija propadla

Operacija iz leta 2019, ki jo je odobril predsednik Donald Trump, je bila ena najnevarnejših ameriških vojaških misij v zadnjih desetletjih. Cilj je bila namestitev prisluškovalne naprave, ki bi Združenim državam omogočila prestrezanje komunikacij Kim Džong Una. Namesto strateške prednosti se je misija končala s smrtjo neoboroženih Severnih Korejcev in tihim umikom elitne enote.

V začetku leta 2019 so se pripadniki SEAL Team 6 s podmornicami približali severnokorejski obali. Misija je bila tako tvegana, da je zahtevala neposredno odobritev predsednika Donalda Trumpa. Pentagon je verjel, da bi uspešna namestitev nove elektronske naprave za prisluškovanje Kim Džong Unu prinesla dragocene obveščevalne podatke v času, ko so potekali jedrski pogovori med Trumpom in Kimom, kot poroča New York Times. Toda že v prvih minutah na terenu je šlo nekaj narobe. Ko so pripadniki ekipe SEAL, oblečeni v črne neoprenske obleke in z očali za nočno gledanje, dosegli obalo, so naleteli na severnokorejski čoln. Luči so švigale nad vodo. V strahu, da so bili razkriti, so streljali. Vsi Severnokorejci na čolnu so umrli. Kasneje so ugotovili, da so šlo za civiliste, potapljače brez orožja ali uniform.

Pripadniki ekipe SEAL FOTO: AP icon-expand

Eden izmed vpletenih uradnikov je povedal, da so trupla potegnili v vodo in jim prebodli pljuča, da bi potonila, da severnokorejske oblasti ne bi našle dokazov.

Trump mimo kongresa

Po navedbah uradnikov Trumpova administracija ni obvestila ključnih članov kongresa pred ali po misiji, kar bi lahko pomenilo kršitev zakona. Profesor prava Matthew Waxman je dejal: "Bistvo je zagotoviti, da kongres ne bo obveščen o pomembnih stvareh. Točno to bi bilo tisto, o čemer bi običajno poročali odborom in o čemer bi odbori pričakovali, da bi jim bilo povedano." Misija je propadla, prisluškovalna naprava ni bila nameščena, ekipa pa se je umaknila v morje. Kmalu zatem so ameriški sateliti zaznali povečano vojaško aktivnost Severne Koreje, a Pjongjang nikoli ni javno priznal incidenta. V tistem času je Severna Koreja imela približno 50 jedrskih bojnih glav. Pentagon je ocenil, da bi že manjši spopad lahko sprožil katastrofalen povračilni udarec proti Južni Koreji, kjer je nameščenih 28.000 ameriških vojakov.

Pripadniki ekipe SEAL FOTO: Profimedia icon-expand

A misija je kljub temu dobila zeleno luč. Nekdanji uradniki pravijo, da je Trump osebno želel pridobiti prednost pred srečanjem s Kimom v Vietnamu. Pogovori so se kmalu po tem srečanju sesuli, Severna Koreja pa je znova začela z raketnimi testi.

Preiskava pod Bidnom