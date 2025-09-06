Trump leta 2019 v Severno Korejo poslal specialce, njihova akcija propadla

V začetku leta 2019 so se pripadniki SEAL Team 6 s podmornicami približali severnokorejski obali. Misija je bila tako tvegana, da je zahtevala neposredno odobritev predsednika Donalda Trumpa.
Pentagon je verjel, da bi uspešna namestitev nove elektronske naprave za prisluškovanje Kim Džong Unu prinesla dragocene obveščevalne podatke v času, ko so potekali jedrski pogovori med Trumpom in Kimom, kot poroča New York Times.
Toda že v prvih minutah na terenu je šlo nekaj narobe. Ko so pripadniki ekipe SEAL, oblečeni v črne neoprenske obleke in z očali za nočno gledanje, dosegli obalo, so naleteli na severnokorejski čoln. Luči so švigale nad vodo. V strahu, da so bili razkriti, so streljali. Vsi Severnokorejci na čolnu so umrli. Kasneje so ugotovili, da so šlo za civiliste, potapljače brez orožja ali uniform.
Eden izmed vpletenih uradnikov je povedal, da so trupla potegnili v vodo in jim prebodli pljuča, da bi potonila, da severnokorejske oblasti ne bi našle dokazov.
Trump mimo kongresa
Po navedbah uradnikov Trumpova administracija ni obvestila ključnih članov kongresa pred ali po misiji, kar bi lahko pomenilo kršitev zakona. Profesor prava Matthew Waxman je dejal: "Bistvo je zagotoviti, da kongres ne bo obveščen o pomembnih stvareh. Točno to bi bilo tisto, o čemer bi običajno poročali odborom in o čemer bi odbori pričakovali, da bi jim bilo povedano."
Misija je propadla, prisluškovalna naprava ni bila nameščena, ekipa pa se je umaknila v morje. Kmalu zatem so ameriški sateliti zaznali povečano vojaško aktivnost Severne Koreje, a Pjongjang nikoli ni javno priznal incidenta.
V tistem času je Severna Koreja imela približno 50 jedrskih bojnih glav. Pentagon je ocenil, da bi že manjši spopad lahko sprožil katastrofalen povračilni udarec proti Južni Koreji, kjer je nameščenih 28.000 ameriških vojakov.
A misija je kljub temu dobila zeleno luč. Nekdanji uradniki pravijo, da je Trump osebno želel pridobiti prednost pred srečanjem s Kimom v Vietnamu. Pogovori so se kmalu po tem srečanju sesuli, Severna Koreja pa je znova začela z raketnimi testi.
Preiskava pod Bidnom
Neuspeh je sprožil interne preglede. Vojaški poročili, ki ostajata tajni, sta ugotovili, da je bilo ubijanje civilistov "upravičeno v skladu s pravili delovanja" in da je misijo uničil splet nesrečnih okoliščin.
Ko je oblast prevzel Joe Biden, je njegov obrambni minister Lloyd Austin odredil neodvisno preiskavo. Leta 2021 je Bela hiša ključne člane kongresa seznanila z ugotovitvami, ki pa ostajajo tajne.
Enota SEAL Team 6, znana po spektakularnih uspehih, kot je likvidacija Osame bin Ladna, ima tudi dolgo zgodovino pogosto prikritih neuspehov. Že v invaziji na Grenado leta 1983 je več pripadnikov utonilo zaradi slabe izvedbe. Leta 2010 so pri reševalni akciji v Afganistanu po nesreči ubili talko.
Trumpova administracija je po mnenju uradnikov omejitve za takšne misije sprostila in pogosto odločitve sprejemala mimo ustaljenih postopkov. Že nekaj dni po nastopu funkcije je Trump odobril napad v Jemnu, v katerem je umrlo 30 vaščanov, pripadnik SEAL, uničeno pa je bilo tudi letalo vredno 75 milijonov dolarjev.
Misija v Severni Koreji ostaja ena najbolj tveganih potez Trumpove zunanje politike. Vse ameriško osebje je ostalo živo, toda strateška prednost, zaradi katere so tvegali jedrsko krizo, se ni nikoli uresničila.
