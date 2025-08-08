Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Kako je riba, ki je padla z neba, zanetila požar?

Vancouver, 08. 08. 2025 09.45 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
6

Požar v naravi, ki je minuli teden izbruhnil v Britanski Kolumbiji in za kratek čas povzročil izpad električne energije, je bil sicer hitro lokaliziran in pogašen, a je kljub temu požel pozornost svetovne javnosti. Za to pa je kriv nenavaden vzrok nastanka požara. Zanetila naj bi ga namreč riba, "ki je padla z neba".

Prejšnji teden so kanadski gasilci odhiteli na območje požara, ki je vzplamtel okoli šest kilometrov južno od mesta Ashcroft. S podporo kanadskega električnega podjetja BC Hydro in lokalnih rejcev so uspeli preprečiti širjenje ognja in ga nato tudi popolnoma pogasiti, poroča AP News. Kljub temu je zaradi požara brez električne energije ostalo več domov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gasilci so kasneje na območju odkrili zoglenelo ribo. Najdba jih je sprva povsem zmedla, saj tam ne teče noben potok ali reka, prav tako v bližini ni nikakršnega tolmuna ali jezerca, da bi lahko riba ostala na presušeni zemlji. A kmalu so ugotovili, da je vznik plamenov najverjetneje povzročila prav riba.

Pristojni ugotavljajo, da je ribo najverjetneje v kakšne tri kilometre oddaljeni reki ulovil ribji orel, a da se je med letenjem v vročini utrudil in jo izpustil na daljnovode. Nastala je žerjavica, ta pa je nato zanetila požar. "Možno je tudi, da se je ptica naveličala surove ribe in jo je želela speči na daljnovodu," se je gasilska reševalna služba Ashcroft pošalila na družbenih omrežjih.

V objavi so gasilci še dopisali, da "glavni osumljenec v incidentu ni bil poškodovan".

kanada požar riba
Naslednji članek

Libanonska vlada podprla predlog ZDA o razorožitvi Hezbolaha

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
08. 08. 2025 10.47
+1
Mogoče je pa nekdo ribo pekel?
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
08. 08. 2025 10.47
+1
na odprtem ognju pa to
ODGOVORI
1 0
Miran Petek
08. 08. 2025 10.47
+0
Kake neumnosti si zmislijo 😂🤯
ODGOVORI
1 1
jutri_pa_res
08. 08. 2025 10.42
+7
To je nemogoče, riba je premajhna, da bi povzročila kratek stik med žicami. Od samega dotika ene žice pa se ni še noben ptič opekel.
ODGOVORI
8 1
mataX
08. 08. 2025 10.37
+3
Čudno, da niso krivi Rusi.
ODGOVORI
4 1
JackRussell
08. 08. 2025 10.37
+6
In potem svizec zavije čokolado.
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065