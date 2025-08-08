Kako je riba, ki je padla z neba, zanetila požar?

Prejšnji teden so kanadski gasilci odhiteli na območje požara, ki je vzplamtel okoli šest kilometrov južno od mesta Ashcroft. S podporo kanadskega električnega podjetja BC Hydro in lokalnih rejcev so uspeli preprečiti širjenje ognja in ga nato tudi popolnoma pogasiti, poroča AP News. Kljub temu je zaradi požara brez električne energije ostalo več domov.

Gasilci so kasneje na območju odkrili zoglenelo ribo. Najdba jih je sprva povsem zmedla, saj tam ne teče noben potok ali reka, prav tako v bližini ni nikakršnega tolmuna ali jezerca, da bi lahko riba ostala na presušeni zemlji. A kmalu so ugotovili, da je vznik plamenov najverjetneje povzročila prav riba.

Pristojni ugotavljajo, da je ribo najverjetneje v kakšne tri kilometre oddaljeni reki ulovil ribji orel, a da se je med letenjem v vročini utrudil in jo izpustil na daljnovode. Nastala je žerjavica, ta pa je nato zanetila požar. "Možno je tudi, da se je ptica naveličala surove ribe in jo je želela speči na daljnovodu," se je gasilska reševalna služba Ashcroft pošalila na družbenih omrežjih.

V objavi so gasilci še dopisali, da "glavni osumljenec v incidentu ni bil poškodovan".