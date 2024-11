Kako je spor med zakoncema povzročil preusmeritev vlaka in 325.000 evrov škode

Vse se je začelo z običajnim telefonskim pogovorom med uslužbencem in njegovo ženo, ko je bil moški v službi. Ker sta se med pogovorom sprla, je moški klic zaključil s predlogom, da se pogovorita kasneje, pri čemer je uporabil besede: "Pogovoriva se doma, OK?" Ker pa ni opazil, da je med klicem pozabil izklopiti svoj službeni mikrofon, pa je eden od sodelavcev stavek razumel kot njegovo odobritev za napotitev vlaka na zaprto progo.

Ukaz, ki to ni bil, in kasneje pot vlaka nista povzročila nesreče, a je prišlo do kršenja pravil nočnega prometa na območju, kjer so veljale stroge omejitve zaradi nevarnosti uporniških napadov. Indijske železnice so bile zaradi te napake ob 325.000 evrov.