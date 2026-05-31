Kako je sramežljivi Vladimir zgradil lik Putina

Ta kratki dogodek je Kendallovi, nekdanji dolgoletni dopisnici BBC iz Moskve, razkril nekaj ključnega: Vladimir Putin že od začetka svoje vladavine ni nadzoroval le politike, ampak tudi svojo podobo, piše v prispevku za BBC. Po mnenju številnih analitikov je prav ta sposobnost ena najpomembnejših razlag njegovega političnega preživetja. V četrt stoletja na oblasti ni spremenil le Rusije, temveč je popolnoma preoblikoval tudi samega sebe.

Deček, ki ga je vzgojila televizija

Današnji Putin je videti kot človek, ki je vedno hrepenel po pozornosti. Fotografije iz mladosti kažejo nekaj povsem drugega. Bil je tih, zadržan fant iz Leningrada, ki se je pred objektivom počutil nelagodno. V osemdesetih letih je kot agent KGB in kasneje uradnik skoraj neopazno drsel skozi sistem. Po besedah Nine Hruščove, pravnukinje nekdanjega sovjetskega voditelja Nikite Hruščova, so ga nekateri v krogih KGB imenovali kar "molj" – človek, ki se je znal popolnoma zliti z okolico. Toda ko je leta 1999 nepričakovano postal vršilec dolžnosti predsednika in nato predsednik Rusije, se je vse spremenilo.

Vladimir Putin naj bi veliko pozornosti posvečal vtisu, ki ga pušča v javnosti. FOTO: AP

Kako ustvariti nasprotje Borisu Jelcinu

V devetdesetih letih je Rusijo vodil Boris Jelcin, ki je pogosto javno nastopal pod vplivom alkohola in s svojimi izpadi spravljal državo v zadrego. Putinovi svetovalci so hitro razumeli, da mora novi predsednik predstavljati popolno nasprotje. Zato se je začela skrbno načrtovana gradnja nove podobe. Putin je postal skoraj asketska figura. Medtem ko so gostje na mednarodnih srečanjih pili vino, je pred njim praviloma stal čaj z medom. Tudi kadar je spil kaj močnejšega, so njegovi sodelavci poskušali to prikriti. Sporočilo je bilo jasno: Rusijo zdaj vodi discipliniran, trezen in fizično močan človek. Sledila je serija fotografij, ki so danes že del politične zgodovine. Putin kot pilot lovskega letala. Putin na tatamiju. Putin med ribolovom. Putin na konju brez majice. Putin med plavanjem, potapljanjem ali božanjem sibirskega tigra. Po mnenju političnega analitika Petra Pomeranceva ni šlo za naključje. Za en del javnosti je bila podoba skoraj ironična, celo zabavna. Za druge pa je predstavljala tradicionalnega močnega voditelja, ki ga Rusija po razpadu Sovjetske zveze potrebuje. Fiona Hill, ena največjih poznavalk Rusije in svetovalka več ameriških predsednikov, meni, da je Putin s tem ustvaril model sodobnega političnega "močnega moža". "Oblikoval je podobo prvega velikega populističnega voditelja 21. stoletja," pravi.

Putin kot igralec

Kendall medtem v svoji analizi ugotavlja, da Putin ni le politik, ampak tudi nekakšen igralec. Vsakič, ko se pojavi pred kamerami, igra določeno vlogo. Njegove fotografije za naslovnico revije Time leta 2007 so po besedah fotografa Platona delovale skoraj kot portret mafijskega šefa ali ruskega carja. "Pred menoj je igral moč," se spominja fotograf. Sčasoma podoba ni več služila le promociji, ampak je postala je politični program. Putin je trdil, da Rusija potrebuje več reda, več nadzora in več centralizirane moči. Hkrati je korak za korakom omejeval prostor za kritiko, neodvisne medije in politično opozicijo. Njegova podoba močnega voditelja je postajala vse bolj neločljivo povezana z državo samo. Analitiki opozarjajo, da je prav v tem obdobju začel verjeti, da je njegova zgodovinska vloga večja od vsakodnevne politike. Nadja Tolokonikova iz skupine Pussy Riot meni, da se je Putin začel dojemati kot rešitelj Rusije in celo širšega sveta.

Putinova rezidenca ob Črnem morju FOTO: Profimedia

Solze, botoks in začetek novega obdobja

Leta 2011 se je Putin nenadoma pojavil z opazno spremenjenim obrazom. Bil je bolj zabuhlega videza, obrazne mišice pa precej manj gibljive. Pojavila so se ugibanja o botoksu, zdravstvenih težavah in različnih terapijah. Nekaj mesecev kasneje je po zmagi na predsedniških volitvah pred množico nastopil s solzami v očeh. Bridget Kendall meni, da so bile verjetno pristne. Drugi pa so v njih videli še eno skrbno zrežirano predstavo. Ne glede na razlago je bil to trenutek, ko je Putin dokončno vstopil v novo fazo svoje vladavine. Rusija je postajala vse bolj avtoritarna, javno nasprotovanje pa vse bolj tvegano.

Danes ga določa vojna