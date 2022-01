Kako je ugrabitev 8-letne Mie razkrila domnevne načrte za nasilno strmoglavljenje francoske vlade

"Teorije zarote so močno pridobile na družbenih omrežjih. Zdaj vidimo, da se ljudje organizirajo v tajne celice. Očitno gre za grožnjo," je dejal Koordinator francoske nacionalne obveščevalne službe in boja proti terorizmu Laurent Nunez.

Francoska obveščevalna agencija (DGSI) je v dokumentih, ki jih je pridobil CNN, zapisala, da je Daillet Weidemann "vzpostavil hierarhično strukturo, katere cilj je bil strmoglaviti vlado" in napad na voditelja države. Vodja naj bi se zgledoval po privržencih teorije zarote iz ZDA QAnon, ki verjamejo, da je bivši predsednik ZDA Donald Trump borec proti satanistom in pedofilom globoke države, ter v številne teorije, prerokbe in napovedi. Slednji so 6. januarja 2021 napadli Kapitol. Na spletu je Daillet Wiedemann izrazil željo po "nujnem najti odgovor, da bi ustavili dejanja satanistične, pedokriminalne elite, ki so jo infiltrirali prostozidarji," je še razvidno iz analize DGSI.

O domnevni zaroti državnega udara, ki so jo njeni člani poimenovali "Operacija Azur", je prvi poročal francoski medij Le Parisien. CNN se je za komentar obrnil na notranje ministrstvo, a odgovora niso prejeli. Domnevni načrt državnega udara se sicer ni nikoli uresničil. Francoske varnostne službe so sporočile, da so ga zatrle, preden je organizirana skupina lahko ukrepala.

Oktobra so francoske oblasti zahtevale preiskavo Daillet Weidemanna zaradi domnevnega načrtovanja nasilnih dejanj in "povezovanja s terorističnimi prestopniki". Njegov odvetnik Jean-Christope Basson-Larbi je dejal, da njegova stranka "ni predlagala nič drugega kot mirno strmoglavljenje političnega režima – se pravi brez nasilja in splošno podprtega s strani večine francoskega prebivalstva". Odvetnik je dejal, da je bila "Operacija Azur" produkt "fantazij", ki niso bile plod njegove stranke in o katerih Daillet Weidemann ni vedel ničesar. Daillet Weidemann je še vedno v priporu.

Poročilo DGSI navaja, da je Daillet Weidemann novačil člane in prevzel poveljevanje v organizaciji, dva njegova somišljenika in člana iste skupine sta nameravala celo izdelati eksploziv. "Orožje, ki so ga odkrili, in različno strelivo ni imelo nobene povezave s Dailletom, ki je takrat živel v Maleziji," pa ga je zagovarjal njegov odvetnik. Povedal je, da njegova stranka ni odgovorna za "potencialno kriminalne ali nasilne" projekte posameznikov, ki "se sklicujejo na nekatere Daillet-Weidemannove ideje ali se pretvarjajo, da so bili del njegovega gibanja ali trdijo, da sledijo njegovim političnim idejam".

Primer ugrabitve

Junija se je Daillet-Weidemann znašel v preiskavi, skupaj z desetimi drugimi, zaradi ugrabitve osemletne deklice Mie, ki je izginila iz hiše svoje babice sredi aprila 2021. Tožilci so trdili, da so otroka ugrabili njegovi somišljeniki oziroma pripadniki njegove skupine v imenu njene mame Lole Montemaggi. V času, ko so jo ugrabili, je za Mio skrbela njena babica, potem ko je njena mama izgubila skrbništvo.