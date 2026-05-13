Tujina

Kako je ukradeni roza Zmajček našel pot domov

Zagreb, 13. 05. 2026 06.00 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Zagrebški Zmajček

Kdo je Zmajček, so se spraševali mnogi Zagrebčani, potem ko je po družbenih omrežjih završalo, da so ga ukradli. Lastnika roza fiata, ki sta svojega oldtimerja ljubkovalno poimenovala Zmajček, sta mislila, da ga ne bosta nikoli več videla, a po odmevni akciji se je, čeprav poškodovan, Zmajček vrnil na domače parkirišče. In sprožil še en val dobrote someščanov.

Ko je izginil Zmajček, je bilo enako, kot bi izginil družinski član, pravita lastnika Ružica Cindori in Željko Vrhovski.

"Moram priznati, da smo se bali, da ga ne bomo nikoli več dobili nazaj, da ga ne bomo nikoli več videli," priznava prva. Toda zahvaljujoč široki podpori na družbenih omrežjih in hitri policijski akciji so majhno zagrebško legendo našli le dan kasneje.

"Presrečna sem! Presrečna! Vedela sem, da se bo vrnil. Nemogoče ga je bilo ne najti – tako osupljiv je v tej roza barvi." "Vsi ga opazijo. Kadar koli gre mimo, ga pogledaš. Včasih so bili fički priljubljeni, zdaj pa vsi vozijo luksuzne avtomobile," sta se z lastnikom veselila soseda.

FOTO: POP TV

Tatovi so avtomobil precej poškodovali, a simpatični fiat je številnim prirasel k srcu, kar je presenetilo tudi Željka. "Presenečen sem nad prijaznostjo ljudi. Najprej nad ljudmi, ki ga poznajo – in iskreno povedano, polovica Zagreba pozna ta avto. Mislil sem, da mu mahajo samo deklice, potem pa mi je ena ženska rekla: 'Vsak dan ga opazujemo skozi okno in stavimo, kdaj bo šel mimo.' Odzivi so bili čudoviti."

Ljudje želijo celo zbirati denar za pomoč in zasebne delavnice jim nudijo popravila roza Zmajčka, pravi Željko, ki je pred leti fička dobil kot povračilo dolga znanca, ki je imel odpad. In Zmajček je postal član družine.

"Je kot član družine, saj je z njim povezano vse naše življenje – z njim je odraščala tudi najina hči. Vsi naši družinski spomini so vezani na ta avto. Pritegnil je veliko pozornosti mimoidočih, celo policistov. Vedno so se morali ustaviti in videti, kdo ga vozi," se spominja lastnica.

Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Prometna nesreča ji je rešila življenje. V možganih ženske so odkrili tumor velikosti žogice za golf
Tujca za stanovanje ponujata do 2500 evrov na mesec, domačini jezni
Moja 'šibkost' so heteroseksualne ženske: Zvezdnica presenetila z izjavo
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Kavarna na Balkanu
