Kako je ukradeni roza Zmajček našel pot domov

Ko je izginil Zmajček, je bilo enako, kot bi izginil družinski član, pravita lastnika Ružica Cindori in Željko Vrhovski.

"Moram priznati, da smo se bali, da ga ne bomo nikoli več dobili nazaj, da ga ne bomo nikoli več videli," priznava prva. Toda zahvaljujoč široki podpori na družbenih omrežjih in hitri policijski akciji so majhno zagrebško legendo našli le dan kasneje.

"Presrečna sem! Presrečna! Vedela sem, da se bo vrnil. Nemogoče ga je bilo ne najti – tako osupljiv je v tej roza barvi." "Vsi ga opazijo. Kadar koli gre mimo, ga pogledaš. Včasih so bili fički priljubljeni, zdaj pa vsi vozijo luksuzne avtomobile," sta se z lastnikom veselila soseda.