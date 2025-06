Ukrajinski Trojanski konj: kako so s poceni droni sesuli rusko zračno moč

Ukrajinska varnostna služba (SBU) je v nedeljo sporočila, da je bilo v usklajenem napadu z brezpilotnimi letali, usmerjenem na različne ruske letalske baze, uničenih več kot 40 ruskih bojnih in izvidniških letal, vključno z A-50, Tu-95 in Tu-22 M3, kar je povzročilo skupno škodo v višini več kot šest milijard evrov.

Ukrajinski Trojanski konj

"Najbolj zanimivo pri vsem tem – in to že lahko javno povemo – je, da je bil štab naše operacije na ruskem ozemlju lociran tik ob FSB (ruska tajna služba), v eni od njihovih regij," je dejal v objavi na Telegramu.

Kot je še dejal, je Ukrajini uspelo ne le izvesti operacijo, temveč tudi varno umakniti vse vpletene akterje, kar predstavlja velik udarec za rusko varnostno službo. "Delovali so v različnih ruskih regijah in v treh časovnih pasovih."

Po njegovih besedah je Kijev potreboval eno leto, šest mesecev in devet dni od začetka načrtovanja do učinkovite izvedbe operacije. "To je bila naša najdaljša operacija in vsi naši ljudje, ki so sodelovali pri pripravi, so bili pravočasno umaknjeni z ruskega ozemlja," je pojasnil.

V objavi se je tudi zahvalil vodji ukrajinske varnostne službe generalu Vasilju Maljuku in ga prosil, naj javnosti razkrije podrobnosti in rezultate operacije. "Seveda v tem trenutku ni mogoče razkriti vsega, a gre za ukrajinsko operacijo, ki se bo nedvomno zapisala v zgodovinske učbenike. Ukrajina se brani in prav je tako. Delamo vse, da bi Rusija spoznala, da mora končati to vojno. Rusija je začela to vojno in Rusija jo mora končati," je zapisal Zelenski.