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Kako je 'veriga ubijanja' za vojaški cilj izbrala šolo in ubila 123 otrok

Teheran, 19. 09. 2026 15.09 pred 1 uro 5 min branja 21

Avtor:
N.Š.
Napad na šolo v Minabu na jugu Irana

Dve ameriški raketi tomahawk sta 28. februarja zadeli osnovno šolo Shajareh Tayyebeh v iranskem mestu Minab. Umrlo je več kot 150 ljudi, med njimi najmanj 123 otrok. Zdaj postaja precej bolj jasno, kako je lahko delujoča šola, vidna na satelitskih posnetkih, označena na spletnih zemljevidih in že leta fizično ločena od sosednjega vojaškega kompleksa, sploh postala ameriški vojaški cilj. Bloomberg je na podlagi pogovorov z ljudmi, neposredno vključenimi v notranjo preiskavo Pentagona, rekonstruiral niz napak: zastareli obveščevalni podatki, več let stari posnetki, nepovezane podatkovne zbirke, zmanjšanje ekip za zaščito civilistov, časovni pritisk in preveliko zanašanje na sistem umetne inteligence Maven. Preiskovalci ZN so medtem ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da je napad pomenil vojni zločin.

Napad na šolo v Minabu ni bil posledica ene same napačne odločitve. Po navedbah ameriških uradnikov, ki so sodelovali v notranji preiskavi Pentagona, je šlo za zaporedje napak in zamujenih priložnosti, ko bi bilo napad še mogoče preprečiti.

Nekateri zaposleni v Pentagonu so že nekaj ur po napadu vedeli, da so bile za napad odgovorne ZDA, poroča Bloomberg. Ameriška vlada odgovornosti za napad javno še vedno ni uradno prevzela, Pentagon pa rezultatov svoje preiskave, ki poteka od marca in naj bi bila že več mesecev skoraj končana, ni objavil.

Pentagon za Bloomberg navaja, da preiskava še poteka. Predstavnik ameriške administracije pa je poudaril: "Združene države ne napadajo civilistov."

Šola je bila v ameriških podatkih še vedno vojaška baza

Za razumevanje katastrofe je treba iti več let nazaj. Zemljišče, na katerem stoji osnovna šola Shajareh Tayyebeh, je bilo nekoč del kompleksa pomorske enote iranske revolucionarne garde. Ameriška vojska je območje zato uvrstila v svojo zbirko potencialnih vojaških ciljev.

Toda namembnost dela območja se je pozneje spremenila. Šolo so zgradili pred skoraj desetletjem, od preostalega vojaškega kompleksa pa so jo ločili z zidovi in posebnimi vhodi. Analiza komercialnih satelitskih posnetkov kaže, da so bila ta dela končana najpozneje do leta 2017. Na posnetku iz leta 2018 so že vidni živobarvni zidovi, nogometno igrišče, označene površine za zbiranje učencev in igralne oznake.

Šola tudi ni bila skrivnost. Imela je svojo spletno stran in bila označena na Googlovih zemljevidih.

Toda glavna ameriška vojaška obveščevalna zbirka, ki se uporablja pri izbiranju ciljev, je lokacijo še vedno vodila kot objekt iranske revolucionarne garde.

Human Rights Watch je že spomladi opozoril, da je bilo iz javno dostopnih satelitskih posnetkov mogoče ugotoviti, da je bila šola od vojaškega kompleksa fizično ločena že približno desetletje.

Komemoracija žrtev napada na šolo v Minabu
Komemoracija žrtev napada na šolo v Minabu
FOTO: Profimedia

Nekdo je spremembo opazil že leta 2019

Še bolj problematično je, da spremembe niso ostale povsem neopažene niti znotraj ameriškega obveščevalnega sistema.

Po ugotovitvah Bloombergove preiskave je ameriški analitik že leta 2019 opazil spremembe na območju in jih zabeležil.

Toda zapis je končal v sistemu, ki ni bil povezan z glavno vojaško obveščevalno podatkovno zbirko, uporabljeno pri določanju ciljev. Informacija zato ni ustrezno spremenila statusa lokacije.

Po predhodnih ugotovitvah preiskave so ameriški načrtovalci pri pripravi napada uporabljali podatke, ki lokacije niso več pravilno opisovali. 

Nato je v proces vstopil Maven

Pred napadom je bila lokacija skupaj s številnimi drugimi potencialnimi cilji vnesena v Maven Smart System, sistem, ki uporablja umetno inteligenco za združevanje in obdelavo velike količine obveščevalnih podatkov.

Maven je razvilo ameriško tehnološko podjetje Palantir, ameriško obrambno ministrstvo pa ga je v zadnjem obdobju hitro vključilo v svoje vojaške operacije.

Sistem lahko združuje več kot 150 različnih podatkovnih virov in uporabnikom pomaga pri pregledovanju ter usklajevanju kompleksnih operacij – od obveščevalne slike do izbire ciljev in poveljevanja.

Bloomberg sicer ne ugotavlja, da je umetna inteligenca sama izbrala šolo in ukazala napad. Bi se pa naj del osebja preveč zanašal na pričakovanje, da bo Maven sam opozoril, če so vhodni podatki zastareli ali si nasprotujejo. 

Ni jasno, zakaj so to pričakovali. Palantir odgovornost zavrača. Podjetje pravi, da ni odgovorno za podatke, ki se vnesejo v sistem, niti za odkrivanje pomanjkljivosti obveščevalnih informacij, ter da ni dokazov, da bi bila njegova programska oprema kriva za napad v Minabu.

Po napadu je Palantir v Maven sicer dodal nove funkcije, ki ponovno preverjajo osnovne obveščevalne podatke in iščejo dejavnike, zaradi katerih cilj ne bi smel biti napaden, ter neskladnosti in napake, ki bi jih človeški pregled lahko spregledal.

Napad na dekliško šolo v Minabu
Napad na dekliško šolo v Minabu
FOTO: Profimedia

Kaj je 'veriga ubijanja'?

Preden ameriška vojska napade načrtovani cilj, ta potuje skozi večstopenjski postopek, ki ga vojska imenuje "kill chain" oziroma veriga ubijanja.

V njem sodelujejo obveščevalni analitiki, strokovnjaki za satelitske posnetke, načrtovalci ciljev, pravniki, poveljniki in posadke, ki na koncu orožje izstrelijo.

Preverjajo se obveščevalni podatki, njihova zanesljivost in aktualnost. Nato se določi učinek, ki ga želi vojska doseči, izbere orožje in oceni možnost kolateralne škode. Pravniki preverijo, ali gre za zakonit vojaški cilj, na koncu pa napad odobri višji poveljnik.

Pred končno odločitvijo so tudi pri Minabu postavili ključna vprašanja: Ali je cilj zakonit? Ali je obveščevalnih podatkov dovolj? Ali so bili sprejeti razumni ukrepi za zmanjšanje nevarnosti za civiliste?

Odgovor na vsa tri vprašanja je bil da.

Pentagonovi preiskovalci so pozneje ugotovili, da je skozi celotno verigo obstajala visoka stopnja prepričanja, da je lokacija objekt iranske revolucionarne garde.

Več kot 1000 ciljev v prvih 24 urah

K problemu je prispeval tudi tempo začetka vojne. Trumpova administracija je zahtevala obsežen začetni zračni napad, s katerim naj bi čim hitreje ohromili iranske vojaške zmogljivosti. V prvih 24 urah je bilo napadenih več kot 1000 ciljev.

Čas za njihovo dokončno preverjanje se je močno skrajšal. Delo, ki je v prejšnjih konfliktih trajalo tedne ali mesece, je bilo treba opraviti v nekaj dneh. Pri nekaterih opravilih, ki so prej zahtevala ure dela, je Maven čas skrajšal na nekaj minut.

Obenem se je zgodila še ena sprememba. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je pred vojno močno zmanjšal Pentagonove ekipe za zmanjševanje civilnih žrtev. Po navedbah ljudi, ki poznajo razmere, se je skupno število zaposlenih v več ekipah zmanjšalo za približno 90 odstotkov, na manj kot 20.

Pri Centralnem poveljstvu naj bi bila bila ekipa zmanjšana z desetih ljudi na enega. Pred napadom šole v Minabu lokacije ni pregledal noben član te ekipe.

Takšen pregled sicer ni bil obvezen, vendar je v zadnjih letih postal običajen. Strokovnjaki so med drugim pregledovali civilno okolje okoli cilja, ocenjevali prisotnost ljudi, ki niso udeleženi v spopadih, in iskali možnosti za napad z manjšim tveganjem za civiliste.

Preberi še Raketa zadela šolo in ubila 120 otrok: ZN odgovornost pripisujejo ZDA

Kritika ZN

Ta teden je svoje ugotovitve objavila tudi neodvisna mednarodna preiskovalna misija ZN za Iran. Ugotovila je, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da so ZDA z napadom v Minabu zagrešile vojni zločin. Po ugotovitvah misije je bila šola jasno prepoznaven civilni objekt, dokazov, da bi bila uporabljena v vojaške namene, pa niso našli.

Preiskovalci so ocenili, da ZDA niso izpolnile obveznosti, da storijo vse izvedljivo za preverjanje, ali gre dejansko za vojaški cilj. Po njihovem je ta neuspeh "presegel malomarnost".

Admiral Brad Cooper, poveljnik ameriškega Centralnega poveljstva, ki je odredil interno preiskavo, je maja kongresnikom obljubil transparentnost. Toda več mesecev pozneje poročilo še vedno ni javno.

Senator Jack Reed, vodilni demokrat v senatnem odboru za oborožene sile, Pentagon obtožuje, da rezultate preiskave namerno zadržuje. Republikanski senator Thom Tillis prav tako zahteva, da kongres dobi pojasnila o tem, kaj je šlo narobe.

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KOMENTARJI21

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Rothschild1
19. 09. 2026 16.12
Tudi AI se vcasih zmoti. Na zalost je ta napaka bila usodna za vec kot 120 deklic. Zalostno. Za to napako bi nekdo moral odgovarjati v ZDA. Je pa zanimivo. Na tem forumu, levi aktivisti na polno pluvajo po ZDA. Ko pa njihov idol, Putin, vsak mesec v mesoreznico poslje vec kot 40.000 svojih, Ruskih mladih fantov, hkrati ubije se okoli 15 do 20 tisoc Ukrajincev, mu pa ploskajo??? Bolano. Naj se ze norci v izraelu zresnijo. Naj spostujejo clovekove pravice. Naj nehajo pobijati svoje lastne ljudi, ki se borijo za clovekove pravice. Naj nehajo s terorizmom v svoji okolici
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+0
1 1
Zaklenjena resnica
19. 09. 2026 16.00
Odgovornosti pa nobene
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+1
1 0
lokson
19. 09. 2026 15.56
Vam je zopet zmanjkalo tem??
Odgovori
+1
1 0
myomy
19. 09. 2026 15.51
Človek nikoli ni bil humano bitje in tudi nikoli ne bo. In to nehumanost danes dajemo v roke umetni inteligenci. Kaj naj pričakujemo od nje v odnosu do človeštva? Humanost?
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+2
2 0
Hind Rami Iyad Rajab
19. 09. 2026 15.50
usa in s tem desničar trump je evidentno zločinec...kdaj bo melonija napisala pismo trumpu ker je kriv smrti deklic v Iranu kot ga je Putinu ?. ..sokriv in zločinec je tudi desni netanyahu ...in vse to podpira bivši komunist lažnivi janša in njegovi verniki
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+1
3 2
tech
19. 09. 2026 15.45
To nakladanje je nesmiselno. Ubili so iz malomarnosti 123 otrok, kdo bo odgovarjal? Če bi kdo v Ljubljani iz malomarnosti ubil enega, bi odgovarjal za to? Če da, pol mora tudi tu nekdo.
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+4
5 1
suleol
19. 09. 2026 15.39
so se spet skrival za solami pa vrtci to so taktike ze videno, zal mi je vseh zrtev se posebi otrok sam tale taktika vec negre skoz
Odgovori
-7
1 8
suleol
19. 09. 2026 15.39
dovolj majo ljudje, te taktike so se ze na kosovu posluzeval
Odgovori
+0
2 2
suleol
19. 09. 2026 15.40
za otroci pa zenami pa strelal
Odgovori
-3
0 3
simc167
19. 09. 2026 15.38
OGABNO SEKTAŠI.
Odgovori
+2
4 2
vlahov
19. 09. 2026 15.35
ZDA sponzorirajo cel svet , tako da je dolg že odplačan . Iran pa sponzorira teroriste antisemite .
Odgovori
-1
5 6
Cmrlj3
19. 09. 2026 15.38
Kako pa sponzorirajo cel svet? Boš malo razložil? Ali to kar tako na pamet, ker si na internetih prebral?
Odgovori
+3
4 1
Betuul
19. 09. 2026 15.34
To delajo zato ker je to genocid. In ker svet prvemu izvajalcu genocida ne sodi.Zato se ralega povsod naokol po regijah
Odgovori
+3
3 0
zof4
19. 09. 2026 15.32
Saj je bila samo kolateralna škoda.Sprevrženo do konca.
Odgovori
+3
4 1
Zmaga Ukrajini
19. 09. 2026 15.31
To je že stara info... Seveda so šolo razstrelili zaradi zastarelih kart, zastarelih podatkov, itd. Drugo kar je nenavadno pri tem primeru je to, da Amerika pod trampljem ni sprožila oz. "dokončala" nobene preiskave dogodka, kar bi se v običajnih situacijah obvezno zgodilo. Tramp in njegova falanga so ves čas lagali in ovirali proces preiskave. Amerika sicer vedno poplača odškodnino, ko gre za takšne in podobne tragične dogodke, glede opravičil pa ni tako radodarna, čeprav mislim, da v tem primeru, ko je šlo za tako tragično, neumno napako,... opravičilo ne bi smelo izostati. In mimogrede,... takim napakam nedvomno botruje tudi popolna nesposobnost hegseta in njegove falange, ki so (poleg rokohitrskega odstavljanja generalov, ki niso po njihovi "meri" - temnopolti, ženske, ipd.) hiteli odpuščati strokovnjake za Iran v Pentagonu, ki so se leta in leta ukvarjali zgolj z Iranom. Taki rokohitrski manevri prav kličejo po katastrofi.
Odgovori
-1
2 3
Cmrlj3
19. 09. 2026 15.37
No.. Tej Trumpovi nesposobneži so tudi seveda "zaradi varčevanja" odpustili en kup ljudi, katerih naloga je ravno preverjanje, če so cilji dejansko vojaški. Potem pa imaš to katastrofo na koncu. Nesposobni ljudje, ki niso dorasli svoji nalogi, zaradi ritolizništva pridejo na položaje, za katere niti približno niso usposobljeni in potem delajo bedarije.
Odgovori
+0
2 2
myomy
19. 09. 2026 15.39
Koliko so pa plačali prejšnji ameriški predsedniki Vijetnamu, Jugoslaviji (Srbiji), Libiji, Iraku, Iranu, Venezueli, Somaliji ... za uničenje njihove CIVILNE infrastrukture in za milijone pobitih civilistov? A se ti delaš norca, al si tolk naivna, al si pač tolk butasta?
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+0
2 2
..................
19. 09. 2026 16.02
myomy je pač samo butasta... 🤣🤣🤣 nic ni naivna... pozna ona 1001 k... 🤣
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-1
0 1
Zmaga Ukrajini
19. 09. 2026 16.21
za miomira in ćedota bi verjetno morala Amerika (ne vem sicer zakaj ravno Amerika?!) srbiji še plačati nagrado za genocid nad Kosovarji, a ne? Sta brihtna kot kakec na cesti.... In miomire,... mimogrede, treba se bo pozanimat kaj se je dogajalo (v nulo) in potem tule kruli nesmisle in polresnice. O vseh, ki jih omenjaš, obstaja miljavžent poročil in virov. Najprej se pouči, preden kruliš o tem, da bi morali srbolandijo nagraditi za genocid. Očitno se ti delaš norca iz zdravega razuma.
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0 0
Zmaga Ukrajini
19. 09. 2026 16.25
Če ne znaš razlikovati med vojno (vojaškim napadom na vojaški cilj) in razstrelitvijo civilne šole, ti pač ni pomoči. Kot rečeno, najprej se pouči o vseh teh dogajanjih in potem kruli. Kot rečeno, Amerika je take "napake" kot se je zgodila tule, VEDNO do potankosti raziskala, tudi na vojaškem sodišču! Tramp je pač druga pesem, ampak to je zate že jedrska fizika.
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0 0
Samo navijač
19. 09. 2026 15.27
Napad na suvereno drzavo. Brez razloga ! Hm to mi podpiramo?
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+1
2 1
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