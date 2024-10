Po katastrofalnih poplavah v Španiji nadaljujejo z iskanjem žrtev in pogrešanih

V hudih poplavah, ki so v torek in sredo prizadele Španijo, je umrlo najmanj 95 oseb, vendar bi po podatkih oblasti to število lahko še naraslo. Na vzhodu države namreč nadaljujejo z iskanjem pogrešanih in morebitnih žrtev, hkrati pa sta v teku odpravljanje posledic in čiščenje. Španski premier Pedro Sanchez bo obiskal v ujmi hudo prizadeto Valencio. Pomoč je že ponudila Evropska unija, v akcijo pa je že stopila tudi Slovenska karitas.

V torek in sredo so Španijo prizadele uničujoče poplave, ki so postale najbolj smrtonosna naravna nesreča v državi v zadnjih desetletjih. Po trenutnih podatkih je umrlo 95 ljudi, od tega 92 v regiji Valencia, dve v Kastilji-La Manchi in ena oseba v Andaluziji. Minister za teritorialno politiko, Angel Victor Torres, je v sredo izjavil, da oblasti pričakujejo višje končno število žrtev, saj je še vedno veliko ljudi pogrešanih. Reševalci, gasilci in policija, skupaj s približno 1000 pripadniki španskih oboroženih sil, danes nadaljujejo z iskanjem pogrešanih ter čiščenjem in odpravljanjem posledic poplav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po Španiji poteka tridnevno žalovanje Po celotni Španiji od danes poteka tudi tridnevno žalovanje za žrtvami, premier Pedro Sanchez bo obiskal mesto Valencia. Kraji v okolici Valencie so bili namreč med najhuje prizadetimi, ponekod je v le nekaj urah padla letna povprečna količina padavin. Obilno deževje je povzročilo hude poplave. Ulice in ceste v številnih mestih in vaseh so se spremenile v deroče reke, ki so odnašale vse pred seboj.

Reševalne službe so v regiji Valencia v sredo rešile okrog 270 ljudi, številne pa še vedno pogrešajo. Več krajev je bilo davi še vedno brez elektrike in pitne vode, zaprte ostajajo številne ceste in železnice, oviran je letalski promet. Pomoč je Španiji že ponudilo več držav in organizacij, tudi Slovenska karitas, ki začenja z akcijo zbiranja sredstev za pomoč prizadetim.

Pomoč ponudile Evropska unija in humanitarne organizacije Pomoč je ponudila tudi Evropska unija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v sredo poudarila, da "ne gre le za nacionalno tragedijo, temveč evropsko, ki potrebuje tudi evropski odziv". Danes je na omrežju X sporočila še, da so zastave pred poslopji EU v Bruslju iz solidarnosti s prizadetimi v Španiji spuščene na pol droga. Slovenska karitas je za prvo pomoč Karitas Španiji že namenila 5000 evrov in začenja z akcijo zbiranja sredstev za pomoč prizadetim ob katastrofalnih poplavah v Španiji. Karitas Španije je že aktivirala svoje zaposlene na nacionalni ter škofijskih Karitas ter prostovoljce župnijskih karitas na prizadetih območjih v Valencii in drugod, da bodo v prihodnjih dneh lahko začeli z delitvijo prve pomoči prizadetim ljudem. Delili bodo hrano, pomagali s higienskimi in drugimi življenjskimi potrebščinami ter psihosocialno podporo, na dolgi rok pa ljudem pomagali tudi pri obnovi domov in normalizaciji življenja, so sporočili iz organizacije.

Slovenska karitas prosi za solidarnost s prizadetimi ljudmi v Španiji, ki so izgubili vse. Sredstva za pomoč lahko darujete na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Koda namena: CHAR

Namen: POPLAVE ŠPANIJA

Sklic: SI00 878



Prispevate lahko tudi s poslanim SMS-sporočilom KARITAS5 na 1919 in prispevate 5 EUR ali KARITAS10 na 1919 in prispevate 10 EUR.