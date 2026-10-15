Kako je Vučić za Trumpove milijone trgoval s srbsko zgodovino

Srbski predsednik Aleksandar Vučić naj bi osebno posredoval in spodbujal domnevno nezakonit načrt, po katerem naj bi na zaščitenem območju v Beogradu zrasel Trumpov stolp, razkriva britanski The Guardian. Zaradi sestanka, ki ga je sklical Vučić in na katerem je z uradniki razglabljal o tem projektu, je bila zaradi zlorabe položaja vložena tudi obtožnica.

Aleksandar Vučić in Donald Trump mlajši (IG) FOTO: Instagram

Srbskega voditelja, ki se bo na parlamentarnih volitvah potegoval za mesto predsednika srbske vlade, sta v minulih letih v Beogradu obiskala tako Donald Trump mlajši kot zet ameriškega predsednika Jared Kushner. Skupaj so pripravljali 500 milijonov dolarjev (dobrih 445 milijonov evrov) vreden načrt izgradnje hotela in stanovanjske stolpnice, ki bi ju družina Trump dodala k svojemu globalnemu nepremičninskemu portfelju. A začetek izgradnje je decembra lani preprečila vložitev več obtožb o zlorabi oblasti, ena od teh bremeni tudi Vučićevega ministra za kulturo Nikolo Selakovića. Kushnerjevo podjetje je takrat sporočilo, da projekta zaenkrat ne bodo nadaljevali, srbski predsednik pa je zagrozil z maščevanjem in tožilce označil za "korumpirane tolpe". "Izgubili smo izjemno naložbo. Osebno bom poskrbel, da bodo vsi, ki so sodelovali pri povzročitvi te škode, odgovarjali za svoja dejanja," je obljubil Vučić.

Sestanek o razveljavitvi zaščitenega statusa zgradbe

Guardian je na podlagi intervjujev in več dokumentov odkril, da je prvi sestanek, na katerem so razpravljali o domnevnem načrtu za razveljavitev zaščitenega statusa historične zgradbe v srbski prestolnici, vodil prav srbski predsednik. Tema pogovora na tem ključnem sestanku je bila torej usoda Generalštaba – nekdanjega jugoslovanskega obrambnega ministrstva v središču Beograda. Gre za arhitekturni biser in simbol odpora proti nacistom, ki je bil cenjen še pred letom 1999, ko so ga sile zavezništva Nato bombardirale. Vučić je leta 2016 osebno potrdil pravni status zaščite stavbe Generalštaba, zdaj pa je po besedah dveh neimenovanih virov, ki naj bi bili seznanjeni s potekom sestanka, zahteval, da srbska profesorica in strokovnjakinja za varstvo kulturne dediščine Dubravka Đukanović ta status odpravi. Razlog pa ... "Za lokacijo se zanima neimenovani tuji vlagatelj."

Po srbski zakonodaji odprava statusa zaščite stavbe Generalštaba ni bila v pristojnosti Đukanovićeve. Njen zavod bi moral naročiti strokovno mnenje, ki bi moralo utemeljiti, da zaščita stavbe ni več upravičena. A Vučić je pri odpravi statusa vztrajal. Po besedah virov naj bi bilo njegovo sporočilo jasno: "Storita, kar želim, ali pa odstopita." Ta ključni sestanek sicer po poročanju Guardiana v obtožnici ni omenjen, kar sproža vprašanja o tem, katere informacije tožilci zadržujejo in zakaj.

99-letni brezplačen najem lokacije Generalštaba

Mesec dni po sestanku je javnost izvedela za sporazum med srbsko vlado in Kushnerjevim podjetjem za nepremičnine. Srbija je zetu Donalda Trumpa podelila 99-letni brezplačen najem lokacije, na kateri stoji Generalštab. Načrt je na družbenem omrežju komentiral tudi Kushner sam, ko je sporočil, da je "navdušen". Družini Trump in Kushner sicer po besedah njihovih predstavnikov nista bili vpleteni v odpravo statusa zaščitene stavbe.

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Diametralno nasproten odziv na novico pa se je vrstil iz marsikaterih drugih krogov. "Srbija ni samopostrežni bife, Vučić pa ni natakar," je bil kritičen okoljski aktivist Aleksandar Jovanović Ćuta, ki je razkril sporazum med ZDA in Srbijo. Kljub nasprotovanju je Vučićev režim pogodbo podpisal ter se z njo zavezal, da bo status "kulturne dediščine" na tej lokaciji odpravljen. Teden dni kasneje je bila Đukanovićeva skupaj z vodilno uradnico za varstvo kulturne dediščine v Beogradu Olivero Vučković vpoklicana na nov sestanek. Srbski minister za finance Siniša Mali je na njem od "gostij" zahteval ukinitev statusa, izhaja iz pričevanj, ki sta jih podali tožilstvu in so vključena tudi v obtožnico. Obe sta sicer njegovo zahtevo zavrnili, saj sta ocenili, da pravni pogoji za takšen ukrep niso izpolnjeni. Minister pa naj bi zaradi slednjega zahteval njun odstop, kar sta tudi storili. Tako Đukanovićeva kot Vučkovićeva sta britanskemu mediju slednje potrdili, več pa za čas trajanja sodnega postopka nista želeli komentirati.

Prve aretacije

Obiska Trumpovega sina sta se sicer zgodila tik pred največjimi demonstracijami v zgodovini Srbije. Donald Trump mlajši je kasneje dejal, da Vučićevi nasprotniki tragedijo v Novem Sadu, ko je pod nadstreškom železniške postaje umrlo 16 oseb, izkoriščajo kot orožje, kot so to storili Trumpovi nasprotniki po napadu na Kapitol po njegovem porazu na volitvah leta 2020.

Protestniki niso popustili in so začeli protestirati tudi pred stolpnico Trump Tower. Maja 2025 je Vučić odpotoval v ZDA v upanju, da bo obiskal Trumpa, kmalu po njegovi vrnitvi nazaj v Srbijo pa je policija aretirala Gorana Vasića, ki je po odstopu Dubravke Đukanović prevzel vodenje zavoda za varstvo kulturne dediščine. Po navedbah tožilstva je Vasić ponaredil strokovno mnenje, da bi omogočil odvzem statusa zaščitenega objekta kompleksu Generalštaba. Sledile so nove aretacije, decembra 2025 pa je tožilstvo zlorabe položaja obtožilo tudi Vučićevega ministra za kulturo. Le nekaj dni pozneje je Kushnerjevo podjetje sporočilo, da projekt odpade. Vučićeva grožnja s povračilnimi ukrepi ni bila prazna. Njegovi zavezniki so napadli Đukanovićevo, češ da je v času, ko je opravljala funkcijo na področju varstva kulturne dediščine, poskušala pridobiti osebno korist, njena namestnica pa je bila obtožena kršitev, ki niso povezane s tem primerom. Srbsko strokovno združenje konservatorjev je sporočilo, da je bil namen vsega tega očitno njena diskreditacija.

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