Dobrodošlice dežujejo, Vanessa Bryant delila prisrčen posnetek srečanja

Želim si le, da bi bila Kobe in Gigi še vedno tu in doživela ta trenutek, so se glasile prve besede Luke Dončića v vlogi LA Lakersa. S poklonom tragično umrlemu zvezdniku Lakersov in njegovi hčerki se je še močneje zasidral v srca losangeleških navijačev. Njegova izjava se je dotaknila tudi vdove pokojne košarkarske legende Vanesse Bryant, ki se mu je poklonila na družbenih omrežjih. Dobrodošlico v mestu angelov je Dončiću izrekel še en veliki slovenski športni zvezdnik čez lužo Anže Kopitar. Da je Luka Dončić zanj najboljši igralec v ligi NBA, navdušenja nad novim soigralcem ne skriva niti superzvezdnik Lakersov LeBron James.

Kdor je spremljal Dončićeve nastope pred kamerami, dobro ve, da so bile izjave za medije zanj bolj nujno zlo kot nekaj, v čemer bi užival. A je novinarje, ki so se na včerajšnji tiskovni konferenci LA Lakersov zbrali v bržkone rekordnem številu, presenetil z iskrenimi in pristnimi odgovori. Zgovoren, kot morda še nikoli doslej, je Luka razkril, kako zelo ga je menjava presenetila. Kot je dejal: "Mislim, vsi so bili presenečeni. Samo predstavljate si lahko, kako presenečen sem bil šele jaz. Skoraj sem že spal, ko sem prejel klic. Moral sem preveriti, da ni prvoaprilska šala. Sprva res nisem verjel. Bil je velik šok, bil je zelo težak trenutek zame. Dallas je bil moj dom ..."

LeBron James in Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Če se Dončić že s to prvo potezo v Los Angelesu ni takoj prikupil navijačem Lakersov, pa mu je to zagotovo uspelo s čustvenimi besedami, ki jih je namenil pokojnemu košarkarju Jezernikov Kobeju Bryantu in njegovi hčerki Gigi. Ali se spomni trenutka, ko ga je Kobe iz prve vrste pozdravil v slovenščini, so ga vprašali novinarji; bilo je le mesec dni pred tragično, helikoptersko nesrečo, v kateri sta oče in hčerka izgubila življenji. "Seveda se spomnim trenutka, ko smo se srečali. To se je za vedno zapisalo v mojih mislih. Bil je izjemen trenutek, že da je Kobe vedel moje ime, se mi je zdelo izjemno. Želim si le, da bi bila Kobe in Gigi tukaj, da bi videla ta trenutek."

Vanessa Bryant delila posnetek. FOTO: 24ur.com icon-expand