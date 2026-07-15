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Iz cigaretnih ogorkov do cest: Slovak razvil inovativno rešitev
Naj je kajenje še tako škodljivo, ljudje te slabe razvade še vedno niso povsem opustili. Nasprotno - v svetu se vsak dan nabere na tone cigaretnih ogorkov. Mladenič s Slovaške pa je presenetil z inovativno idejo, kako te odpadke koristno uporabiti oziroma reciklirati. In sicer za tlakovanje cest. Kako?
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