Kako lahko zdravnik, obsojen posilstva, nemoteno dela s pacienti?

V manj kot mesecu dni so na Hrvaškem odkrili kar dva podobna šokantna primera. V vukovarski bolnišnici dela kirurg, ki je bil nepravnomočno obsojen zaradi poskusa posilstva in nespodobnega vedenja do 11 ljudi. Delodajalec je za zdravnikove domnevne grehe izvedel šele od nevladnih organizacij. V osiješkem kliničnem centru pa je pol leta po obsodbi za posilstvo pacientke še vedno delal ginekolog. Na isti dan, ko so ga naposled odpustili, je zaradi novih obtožb o neprimernem vedenju v ordinaciji znova končal v preiskovalnem zaporu.