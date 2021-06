Razkrili davčne napovedi ameriških milijarderjev

Portal je na podlagi podatkov, ki jih je zbrala revija Forbes , izračunal, da je bogastvo 25 najbogatejših Američanov od leta 2014 do 2018 poskočilo za 401 milijardo dolarjev, a so v teh letih plačali le 13,6 milijarde dolarjev dohodnine.

Kot pišejo na portalu, lahko najbogatejši "z uporabo povsem zakonitih davčnih strategij zmanjšajo svoje davčne račune na nič ali blizu ničle" , čeprav se je njihovo bogastvo v zadnjih letih močno povečalo. Tako kot mnogi običajni Američani, lahko tudi premožni svoje davke na dohodek znižajo z dobrodelnimi donacijami in črpanjem denarja iz dohodka od naložb in ne iz dohodka od plač.

Preiskovalni portal ProPublica pravi, da analizira ogromno podatkov o davkih milijarderjev, nadaljnje podrobnosti pa bo objavil v prihodnjih tednih. Domnevno uhajanje informacij se sicer dogaja v času vse glasnejše razprave o višini davka, ki so ga plačali bogati, in naraščajoče neenakosti. Portal pa je dejal, da 25 najbogatejših Američanov plača manj davka – v povprečju 15,8 odstotka prilagojenega bruto dohodka – kot večina običajnih ameriških delavcev.

Jeff Bezos leta 2007 ni plačal nič zveznega davka od dohodka. Amazonove delnice pa so se več kot podvojile. Bezosovo bogastvo je po podatkih Forbesa, katerega ocene premoženja pogosto citirajo, poskočilo za 3,8 milijarde dolarjev. Kako človek, ki je užival v takšni eksploziji bogastva, na koncu ni plačal dohodnine? Tega leta je Bezos, ki je davke prijavil skupaj s svojo takratno ženo MacKenzie Scott, poročal o pičlih (zanj) 46 milijonih dolarjev prihodkov, večinoma iz naslova obresti in dividend na zunanje naložbe. Vsak cent, ki ga je zaslužil, je lahko kompenziral z izgubami zaradi stranskih naložb in različnih odbitkov, kot so stroški obresti za dolgove in nejasna kategorija "drugi stroški".

Eden od omenjenih milijarderjev, filantrop George Soros, ki naj bi tudi plačal minimalni davek, je slednje komentiral s tem, da "nekaj let davka ni dolžan plačati zaradi naložbenih izgub". Je pa v izjavi tudi poudaril, da že dolgo časa podpira višje davke za najbogatejše Američane. Michael Bloomberg, nekdanji župan New Yorka, katerega davčni podatki so bili tudi med dokumenti, pa naj bi dejal, da je razkritje sprožilo pomisleke glede zasebnosti in da bo s "pravnimi sredstvi" odkril vir uhajanja podatkov.

Biden za višjo obdavčitev bogatih

Je pa predsednik Joe Biden obljubil, da bo v okviru misije za izboljšanje enakosti in zbiranja denarja za svoj obsežen program naložb v infrastrukturo povišal davek za najbogatejše Američane. Biden želi dvigniti najvišjo davčno stopnjo, podvojiti davek od zaslužka, ki ga zaslužijo od naložb, in spremeniti davek na dediščino. A portal pravi, da "medtem ko bi nekateri bogati Američani, na primer upravitelji hedge skladov, plačevali več davkov v skladu s sedanjimi predlogi Bidenove administracije, bi veliko večino izmed 25 najbogatejših doletelo le malo sprememb".

ProPublica je sicer napisala več člankov o tem, kako so znižanja proračuna ameriško davčno upravo ovirala pri njeni sposobnosti izvrševanja davčnih predpisov za bogate in velike korporacije. Portal pa je sporočil, da je v odgovor na te članke prejel razkrite dokumente.

Tiskovna sekretarka Bele hiše Jen Psaki je poudarila, da je"vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih vladnih informacij" nezakonito. Tiskovna predstavnica finančnega ministrstva Lily Adams pa je sporočila, da je bila zadeva posredovana FBI, zveznim tožilcem in dvema notranjima nadzornima službama ministrstva za finance, "vsi pa imajo neodvisno pooblastilo za preiskavo".