Kako miroljubna je Slovenija? Islandija na vrhu seznama

Slovenija je 9. najbolj miroljubna država na svetu, je ugotovil Inštitut za ekonomijo in mir v Sydneyju. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da se zaradi naraščajočih geopolitičnih napetosti, razpada tradicionalnih zavezništev in naraščajoče gospodarske negotovosti vse več držav militarizira.

"Trenutno je aktivnih 59 konfliktov, največ po drugi svetovni vojni in trije več kot lani. Reševanje konfliktov je na najnižji ravni v 50 letih. Število konfliktov, ki so se končali z jasno zmago, se je zmanjšalo s 49 odstotkov v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja na devet odstotkov v prvem desetletju 2000-ih. Poleg tega je bilo število konfliktov, ki so se končali z mirovnimi sporazumi, v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 23 odstotkov, medtem ko je bilo v prvem desetletju 2000-ih štiri odstotke," so poudaril na Inštitutu za ekonomijo in mir s sedežem v Sydneyju.

Ugotovljeno je bilo, da so konflikti vse bolj internacionalizirani, kar otežuje njihovo reševanje. V konflikte zunaj svojih meja je namreč vpletenih 78 držav. Vse našteto je povzročilo, da se je globalna raven miru poslabšala za približno 0,36 odstotka, kar je 13. upad ravni miru v zadnjih 17 letih.