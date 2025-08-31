Svetli način
Tujina

Kako miroljubna je Slovenija? Islandija na vrhu seznama

Sydney/Ljubljana, 31. 08. 2025 10.31 | Posodobljeno pred 44 minutami

D. S.
Lestvica 163 držav, ki je bila ustvarjena na podlagi podatkov o stanju miru v vsaki od 163 držav in njihovih gospodarstvih je razkrila, da se je letos nadaljeval upad tega indeksa na svetovni ravni. Razlog za to je, da so večji konflikti na najvišji ravni od konca druge svetovne vojne. Slovenija se je uvrstila na 9. mesto.

Slovenija je 9. najbolj miroljubna država na svetu, je ugotovil Inštitut za ekonomijo in mir v Sydneyju. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da se zaradi naraščajočih geopolitičnih napetosti, razpada tradicionalnih zavezništev in naraščajoče gospodarske negotovosti vse več držav militarizira.

Ljubljana
Ljubljana FOTO: Shutterstock

"Trenutno je aktivnih 59 konfliktov, največ po drugi svetovni vojni in trije več kot lani. Reševanje konfliktov je na najnižji ravni v 50 letih. Število konfliktov, ki so se končali z jasno zmago, se je zmanjšalo s 49 odstotkov v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja na devet odstotkov v prvem desetletju 2000-ih. Poleg tega je bilo število konfliktov, ki so se končali z mirovnimi sporazumi, v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 23 odstotkov, medtem ko je bilo v prvem desetletju 2000-ih štiri odstotke," so poudaril na Inštitutu za ekonomijo in mir s sedežem v Sydneyju.

Ugotovljeno je bilo, da so konflikti vse bolj internacionalizirani, kar otežuje njihovo reševanje. V konflikte zunaj svojih meja je namreč vpletenih 78 držav. Vse našteto je povzročilo, da se je globalna raven miru poslabšala za približno 0,36 odstotka, kar je 13. upad ravni miru v zadnjih 17 letih.

Napad na Gazo
Napad na Gazo FOTO: Profimedia

Po podatkih GPI je Islandija še vedno najbolj mirna država na svetu – na tej lestvici je prva od leta 2008. Med prvimi desetimi so še Irska, Nova Zelandija, Avstrija, Švica, Singapur, Portugalska, Danska, Slovenija in Finska.

Hrvaška je na 19. mestu, kar je eno mesto slabše kot lani, Črna gora je na 34. mestu, kar je pet mest bolje kot lani, Severna Makedonija je na 51. mestu, kar je štiri mesta slabše kot lani, Srbija pa na 64. mestu, kar je eno mesto slabše kot lani. Zato je ta država v družbi zmerno mirnih držav.

Rusija je na dnu seznama, na 163. mestu, kar je dve mesti slabše kot lani. To je prvič, da je bila v tem poročilu razglašena za najmanj miroljubno državo na svetu.

sikspack
31. 08. 2025 11.27
+6
kaj pa v avstralij vedo o pretepanju policistov s strani ''občanov.
ODGOVORI
7 1
bb5a
31. 08. 2025 11.26
+6
Mi smo tako miroljubni, da še kriminalcev ne zapiramo...
ODGOVORI
7 1
rdeca lula
31. 08. 2025 11.08
-3
v sloveniji živijo hijene, mogoče tudi avstralske
ODGOVORI
2 5
Trikrat cepljen
31. 08. 2025 11.05
+2
Dokler imamo gospoda Pokljukarja za ministra se nimamo česa bati.
ODGOVORI
4 2
Podlesničar
31. 08. 2025 11.19
-3
Vsaj ena korist od janše, cepivo deluje...
ODGOVORI
1 4
traparija
31. 08. 2025 11.03
-4
ob prvi priliki se bo rdeče iztrebilo v največji možni meri. toliko je miroljubna. tovrstnih teženj ni v nobeni drugi državi.
ODGOVORI
3 7
Celjan78
31. 08. 2025 11.05
+6
najhujši ste verniki....mislim da sa še v ježuščka verujete?
ODGOVORI
7 1
rdeca lula
31. 08. 2025 11.09
-1
v koga pa ti? titoja?
ODGOVORI
3 4
pope p
31. 08. 2025 11.23
-1
normalno tito je kilometre nad katolibanizmom
ODGOVORI
1 2
KaiC
31. 08. 2025 11.36
rdeča lula, od kje tebi ta predsodek, da je oseba ki izpostavi hipokritičnost in toksičnost določenih vernikov, avtomatično rdeča/leva? Večina je le realistov, ki ne interpretira realnosti skozi leče vere, ki jo je 2000 let nazaj ustvaril človek, da si je lahko lažje obrazložil stvari, ki mu v tistem času niso bile jasne in razložljive.
ODGOVORI
0 0
